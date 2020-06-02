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【港區國安法】林鄭月娥：外國政府戴有色眼鏡看「港區國安法」 制裁行為不利雙方

金融經濟 10:49 2020/06/02

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林鄭月娥稱，國安是每個國家主權體現、治權的基礎，對於限制危害國安行為法律，香港不是完全沒有，但明顯非常不足。

「港區國安法」引來全球熱議，行政長官林鄭月娥指，過去數日外國政府政客有很多失實言論、無理指控，政府已多次發出新聞公布、社交網帖文、受訪，以正視聽。

林鄭月娥指，外國制裁等行動是損人不利己，過去十多年香港是美國賺貿易順差的最大經濟體；香港亦單方面提供美國護照持有人免簽證待遇；香港又為1,300家在港的美國公司，提供與CEPA同等的進入內地優惠政策。

外國政府處理與香港雙邊關係時應互相尊重

因此她呼籲，其他政府處理與香港雙邊關係時，應互相尊重，尤其全球經濟疲弱不堪之際，再做這些制裁行為，只會令各地經濟、市民生活只會雪上加霜。

林鄭月娥稱，國安是每個國家主權體現、治權的基礎，對於限制危害國安行為法律，香港不是完全沒有，但明顯非常不足，而危害國安風險過去一年在香港正不斷上升。

特區政府會全力配合人大常委會制訂法例

美國近日出現反警暴示威，林鄭月娥指，當地政府處理手法也很強硬，故外國政府對「港區國安法」的高調反應是雙重標準，自己國家安全就很重視，對香港的情況卻戴有色眼鏡去看。

她強調，特區政府會全力配合人大常委會制訂法例，立法工作是兩步走，人大通過決定授權人大常委會是第一步，現時未有法律條文，理解市民有一定關注。

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經濟 請願示威 林鄭月娥 貿易 港區國安法 國安法 人大常委 CEPA 香港 美國

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