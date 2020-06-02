OPEC+擬延長減產1至2個月　傳接近達成共識

石油輸出國組織及其盟國（OPEC+） 將於本周或下周開會，討論是否延長目前的減產協議。路透報道引述 OPEC+消息人士報道，OPEC與俄羅斯已更接近達成共識，正討論延長減產一至兩個月。而 美國總統特朗普和俄羅斯總統普京周一進行電話會議，亦談及減產協議。



路透周一（1日）報道，俄羅斯支持延長減產一個月的提議。 沙特阿拉伯曾提議將減產措施延長至年底，而非原定在7月下調減產幅度，但俄羅斯未表態支持該建議，只認為可逐步縮小減產幅度。 一位俄羅斯石油消息人士早前透露，是延長一、兩個月，而不是半年。

相關文章：【油價回升】油價重返30大關 重回正常水平仍待1年



擔任OPEC輪值主席國的阿爾及利亞提議，將原定於6月9日至10日舉行的OPEC+會議提前到6月4日。由於俄羅斯沒有對此表示反對，分析認為OPEC和俄羅斯接近就延長減產協議達成一致。



另外，美國總統特朗普和俄羅斯總統普京周一通話討論油市，認同在雙方協調下達成的多邊協議已帶來石油需求的逐步恢復和價格趨穩。



因新冠疫情期間需求重挫， OPEC+承諾在5月和6月每日減產970萬桶石油， 規模相當於全球石油產量的一成左右。單以 OPEC 13個成員國計算，5月履行每日584萬桶的減產幅度，日均產量為2460萬桶，為2002年以來最低。但整體減產幅度遠未達標， 履約率只有77%，其中伊拉克與尼日利亞兩國的減產履約水平更僅有不到一半。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】



#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】



#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！