八達通xApple Pay正式開通 免卡支付有4大注意
金融經濟 10:59 2020/06/02
八達通終於加入iPhone手機的Apple Wallet，能夠實現免卡支付，一機行邊全港。要使用iPhone 8或以上，配合iOS 13.5的iPhone或Apple Watch Series 3以上系列。用戶可隨時隨地「嘟」卡之外，也能於手機內免手續費為八達通增值。
使用之前不妨留意以下數點有關增值及使用細節：
1.現時只有成人/長者/個人八達通 （只限租用版） 可轉移為 Apple Pay 內的八達通，部分個人八達通、特別版八達通並不可轉移，包括：
- 客戶年齡在12歲以下的個人八達通
- 已加註「殘疾人士身份」的個人八達通
- 已加註「學生身份」的個人八達通
- 員工個人八達通
- 已購買羅湖／落馬洲／迪士尼月票的個人八達通
- 八達通配飾、特別版八達通、八達通手錶
- 銀行聯營八達通 / 信用卡
- 八達通流動電話卡
- Smart Octopus
2.下列服務／優惠將不會被轉移至 Apple Pay 內的八達通。如你的八達通持有下列服務／優惠，建議不要繼續進行轉移八達通：
- 停車場時租／月租服務
- 港鐵泊車轉乘計劃
3. 將會被轉移至 Apple Pay 內的八達通的服務/優惠：
- 最近消費紀錄
- 自動增值服務
- 八達通日日賞$
- 八達通日日賞 - 電子印花
- 公共交通費用補貼
- 屋苑／商業大廈／校園門禁系統
- 校園管理系統
- 屋苑／商業大廈／校園專用巴士服務
- 新渡輪月票／假日來回票
- 新巴／城巴車費優惠
4.港鐵乘車優惠及服務：
- 輕鐵個人八達通積分優惠
- 港鐵全月通加強版
- 港鐵「即日第二程車費九折」優惠（如適用）
- 港鐵特惠站優惠
- MTR Mobile登記賬戶內獎分及已領取的免費車程
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