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八達通xApple Pay正式開通　免卡支付有4大注意

金融經濟 10:59 2020/06/02

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八達通轉移是不可逆轉的，實體八達通的可退還按金、餘額及大部份八達通的服務、優惠轉移至 Apple Pay 內的八達通。

八達通終於加入iPhone手機的Apple Wallet，能夠實現免卡支付，一機行邊全港。要使用iPhone 8或以上，配合iOS 13.5的iPhone或Apple Watch Series 3以上系列。用戶可隨時隨地「嘟」卡之外，也能於手機內免手續費為八達通增值。

使用之前不妨留意以下數點有關增值及使用細節：

1.現時只有成人/長者/個人八達通 （只限租用版） 可轉移為 Apple Pay 內的八達通，部分個人八達通、特別版八達通並不可轉移，包括：

  • 客戶年齡在12歲以下的個人八達通
  • 已加註「殘疾人士身份」的個人八達通
  • 已加註「學生身份」的個人八達通
  • 員工個人八達通
  • 已購買羅湖／落馬洲／迪士尼月票的個人八達通
  • 八達通配飾、特別版八達通、八達通手錶
  • 銀行聯營八達通 / 信用卡
  • 八達通流動電話卡
  • Smart Octopus

2.下列服務／優惠將不會被轉移至 Apple Pay 內的八達通。如你的八達通持有下列服務／優惠，建議不要繼續進行轉移八達通：

  • 停車場時租／月租服務
  • 港鐵泊車轉乘計劃

3. 將會被轉移至 Apple Pay 內的八達通的服務/優惠：

  • 最近消費紀錄
  • 自動增值服務
  • 八達通日日賞$
  • 八達通日日賞 - 電子印花
  • 公共交通費用補貼
  • 屋苑／商業大廈／校園門禁系統
  • 校園管理系統
  • 屋苑／商業大廈／校園專用巴士服務
  • 新渡輪月票／假日來回票
  • 新巴／城巴車費優惠

4.港鐵乘車優惠及服務：

  • 輕鐵個人八達通積分優惠
  • 港鐵全月通加強版
  • 港鐵「即日第二程車費九折」優惠（如適用）
  • 港鐵特惠站優惠
  • MTR Mobile登記賬戶內獎分及已領取的免費車程

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