▲ 【美國示威】特朗普威脅出美軍 警白宮外射催淚彈

美國示威騷亂踏入第二周,首都華盛頓也爆發警民衝突。美國總統特朗普指摘各州州長控制示威不力,威脅親自下令出動美軍對付示威者。美國傳媒報道,特朗普在白宮舉行記者會之際,警察在白宮外面向示威者發射催淚彈、橡膠子彈清場,好讓特朗普到白宮對面一所遭破壞教堂視察和拍照。

特朗普周一(1日)放出狠話,聲言會動用聯邦政府一切民事及軍事力量,「停止暴亂、搶掠和縱火,保護奉公守法美國民眾」。

特朗普形容暴力示威為「本土恐怖活動」。他指出,如果州和市政府拒絕措取必要措施,「我就會出動美軍為他們迅速解決問題」(...then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them)。

【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴

【美國示威】Ariana Grande上街示威 明星齊發聲

美國傳媒報道,特朗普白宮玫瑰園記者會舉行前及舉行期間,警察在白宮外拉法耶特廣場(Lafayette Square)以武力驅散示威者。警察向人群發射催淚彈、橡膠子彈,並投擲震撼彈,槍聲和衝突聲音可在記者會現場聽見。

警方清場行動相信旨在為特朗普出行開路。特朗普在記者會不久,突然到訪拉法耶特廣場對面之聖約翰主教教堂(Saint John's Episcopal Church)。教堂周日在示威期間遭到焚燒破壞。特朗普到達教堂後,刻意舉起聖經讓記者拍照。

美國國防部表示,已向首都華盛頓特區調動600至800名國民警衛軍,他們主要任務是保衛白宮、國家地標,以及與華盛頓警方協調。

【美國示威】特朗普暴力帖文火上澆油 顧問團隊屢勸不改

【美國示威】美國安顧問:外國勢力利用種族關係挑撥

特朗普周一較早前與各州州長舉行視像會議討論示威。消息和報道指,特朗普怪責州長對付示威不力,批評他們「軟弱」。

特朗普稱,州長需要主宰大局,「若你不支配場面,你就是在浪費時間;他們(示威者)會碾過你,你看上去會像一群混蛋」(If you don't dominate, you're wasting your time. They're going to run over you, you're going to look like a bunch of jerks)。

【美國示威】白宮門外示威 特朗普躲地牢避風頭

【美國示威】近40市宵禁 明州運油車衝向示威人群

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯:方圓之