【八達通xApple Pay】八達通登陸Apple Pay 　4大細節要留意

繼八達通加入Samsung Pay後，八達通終於登陸Apple Pay，不需要一卡在手，只要有使用 iPhone 8 或以上，配合 iOS 13.5的 iPhone或Apple Watch Series 3以上系列，都可以隨時「嘟」卡搭車，使用之前不妨留意以下數點。

1. 八達通加入Apple Pay需選擇建立全新八達通或將現在的實體八達通卡轉移到 Apple Pay 之內，轉移八達通是不可逆轉的，你的實體八達通將不可再使用。實體八達通的可退還按金、餘額及大部份八達通的服務、優惠轉移至 Apple Pay 內的八達通。

2. 現時，只支援成人/長者/個人八達通 (只限租用版) 可轉移為 Apple Pay 內的八達通，惟部分個人八達通、特別版八達通並不可轉移，包括：

客戶年齡在12歲以下的個人八達通

已加註「殘疾人士身份」的個人八達通

已加註「學生身份」的個人八達通

員工個人八達通

已購買羅湖／落馬洲／迪士尼月票的個人八達通

八達通配飾、特別版八達通、八達通手錶

銀行聯營八達通 / 信用卡

八達通流動電話卡

Smart Octopus

3. 下列服務／優惠將不會被轉移至 Apple Pay 內的八達通。如你的八達通持有下列服務／優惠，建議不要繼續進行轉移八達通：

停車場時租／月租服務

港鐵泊車轉乘計劃

4. 將會被轉移至 Apple Pay 內的八達通的服務/優惠:

最近消費紀錄

自動增值服務

八達通日日賞$

八達通日日賞 - 電子印花

公共交通費用補貼

屋苑／商業大廈／校園門禁系統

校園管理系統

屋苑／商業大廈／校園專用巴士服務

新渡輪月票／假日來回票

新巴／城巴車費優惠

港鐵乘車優惠及服務:

輕鐵個人八達通積分優惠

港鐵全月通加強版

港鐵「即日第二程車費九折」優惠（如適用）

港鐵特惠站優惠

MTR Mobile登記賬戶內獎分及已領取的免費車程

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