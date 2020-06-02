【八達通xApple Pay】八達通登陸Apple Pay 　4大細節要留意

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【趣話財經】東亞傳賣業務 急升只屬曇花一現？
繼八達通加入Samsung Pay後，八達通終於登陸Apple Pay，不需要一卡在手，只要有使用 iPhone 8 或以上，配合 iOS 13.5的 iPhone或Apple Watch Series 3以上系列，都可以隨時「嘟」卡搭車，使用之前不妨留意以下數點。
1. 八達通加入Apple Pay需選擇建立全新八達通或將現在的實體八達通卡轉移到 Apple Pay 之內，轉移八達通是不可逆轉的，你的實體八達通將不可再使用。實體八達通的可退還按金、餘額及大部份八達通的服務、優惠轉移至 Apple Pay 內的八達通。
2. 現時，只支援成人/長者/個人八達通 (只限租用版) 可轉移為 Apple Pay 內的八達通，惟部分個人八達通、特別版八達通並不可轉移，包括：
3. 下列服務／優惠將不會被轉移至 Apple Pay 內的八達通。如你的八達通持有下列服務／優惠，建議不要繼續進行轉移八達通：
4. 將會被轉移至 Apple Pay 內的八達通的服務/優惠:
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