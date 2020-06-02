【搵食艱難】 單車外賣員坐地鐵跨區送餐 多賺幾十蚊?

一街送外賣已經不出奇，踩着單車送外賣也不奇，但踩着單車坐地鐵送外賣，也許算是城中新景象！近日小編坐地鐵，當時是晚上八點多，過了放工時間，地鐵不算人多，到銅鑼灣站時突然上了一部單車，「後座」有個「美團外賣」外賣箱，而外賣員則穿上另一外賣平台FoodPanda的制服。究竟此外賣員所屬哪間公司不重要，因為眾所周知，不少外賣員都是跨平台的，即同時服務多於一間外賣平台，好多接生意賺多個錢。小編所見的坐地鐵單車外賣員按地鐵規定，已拆了單車前轆，不過單車加上外賣箱，佔位甚多，如果人多時段，可能構成問題。奇怪的是點解單車外賣員要坐地鐵？

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行內分兩種外賣員，一種是俗稱步兵，即步行送外賣，這包括用單車、滑板車的；另一種是俗稱外賣車手，即用電單車外賣員。因為速度的差異，外賣車手比步兵可多賺一倍的外賣錢，送一個「柯打」，步兵可賺約30至40元，外賣車手則可拿大約50至65元，跨區的話更可多拿10至15元，較偏遠的甚至一張「柯打」可拿高至90元。外賣平台派「柯打」若在一公里範圍內，會派給步兵，超過一公里的則派給電單車外賣員。這位單車外賣員銅鑼灣上車至金鐘還未下車，明顯是跨區。若跨區送餐可多賺至少20元, 再計銅鑼灣至中環地鐵八達通票車費5.7元，可以多賺１４元，若果回程同樣接跨區「柯打」中環去銅鑼灣, 來回可多賺近30元,似是「婆乸數」, 不過現時搵食艱難, 賺多一蚊得一蚊。早前Deliveroo「戶戶送」因改計薪制, 要獲派80%「柯打」的外賣員才獲發額外獎金，引發過百外賣員到其總部表達不滿。

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