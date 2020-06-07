【趣話財經】內地網上買樓成趨勢？

內房市場在疫情期間受一定沖擊，但很快便見反彈，部分內房在4月銷售面積及金額均創紀錄新高。近日筆者與德信中國 （02019） 管理層閒談，提及公司從3月起線下售樓處及建築工程已有序復工復產，公司首席財務官邢軍估計，疫情對公司銷情的影響不大，公司亦沒有下調原來的銷售目標。

今年不論政府或央行都表明要推出刺激經濟措施，減低疫情以至近期中美關係惡化的影響。不過即使融資環境放寬，邢軍預計今年政策調控仍然循「房住不炒」的方向，難以重復2016年熾熱的情形，公司現時土儲足以支持至少兩年的開發，拿地依然保持審慎的「以銷定產」的方式，不會主動追求地王。提及融資開支方面，公司在2019年的平均融資成本約8.4%，在宏觀政策支持及繼續優化融資結構情況下，未來平均融資成本將會逐步降低。

早前恒大 （03333） 在2月網上賣房，被稱為網紅房企，其後不少內房公司均仿效在綫上賣房，以至賣房成為電商競爭的新領域，其中京東推出「自營房產」業務，天貓亦表示在5月底，有超過1萬套特價房在天貓銷售。邢軍透露公司今年亦積極推出線上售樓平台云知己進行線上銷售儲客，而首四個月涉及房源金額已超10億元人民幣，對線下銷售形成有效補充。他認為疫情一定程度改變內房的銷售模式，未來該渠道有更多提升空間，現時綫上賣房的綫上部分以「蓄客導流」為主，行業需要考慮在簽約等方面更多的配套。

最後筆者好奇問德信在綫上賣房，是在公司網站或電商網站為主嗎？邢軍分享指，公司網站主要是分享資訊，而更多的詳細資料及互動功能是通過公司的「知己雲平台」微信小程序。他分析指，微信擁有大數據，可以更容易了解客人的偏好，營銷更具針對性。