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外媒︰東亞就出售中港銀行業務進行磋商　東亞澄清︰未就出售與外界進行討論（第二版）

金融經濟 13:02 2020/06/02

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外電指，東亞銀行目前資產出售審查仍在處理中，與潛在投資者的討論尚處於初期階段。

東亞 （00023） 3月時表示，將對業務和資產組合進行全面檢討，據外媒報道，東亞就出售香港、內地銀行業務進行磋商。報道指，香港及內地銀行業務可分別單獨出售，具體取決於法規審查。另外，東亞旗下的保險子公司也將出售。

東亞中午雖發出澄清公告，惟東亞股價午後升幅僅輕微回落至14%，報16.74元。東亞股價今日造好，開報15.7元，升1.04元或7.1%，開市後早段股價一度急飈2成，高見17.68元。東亞股價半日升2.52元或17.2%，中午收報17.18元，成交近1.1億元。

東亞中午發澄清公告，表示全面的策略性檢討正在進行，當中並未就出售香港或中國內地銀行業務與外界進行討論，亦未就業務和資產的策略選項作出任何決定。

東亞續指，公司一直與其顧問高盛緊密合作，繼續對東亞的業務和資產進行全面評估，並專注識別潛在策略性交易，該等交易將可提升東亞現有業務和資產的價值，以及潛在非核心資產的策略選項。東亞將在今年9月30日或之前公布檢討的最新情況，並將適時公布有關檢討的其他任何重大發展。

報道指，目前資產出售審查仍在處理中，與潛在投資者的討論尚處於初期階段。

持有東亞約8%股權的美國對沖基金Elliott批評東亞近年管理不善，報道指出售銀行業務將是對沖基金的勝利。東亞近年備受Elliott的壓力，東亞3月時曾公布，將對業務和資產組合進行全面檢討，以確保與其策略重點保持一致並增加股東價值。

東亞早前已委任高盛為財務顧問，表明將在6月底前公布檢討的最新情況，但董事會認為，因應新冠肺炎疫情影響，需要額外時間進行全面評估及對潛在策略交易的探討，最新評估將要延遲至9月30日或之前公布，而Elliott亦支持延後進一步市場更新的時間。

報道指，Elliott及東亞均拒絕置評。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 東亞銀行（00023）

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