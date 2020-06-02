恒生指數早段升逾百點　東亞升抽升14%（不斷更新）

▲ 道指期貨跌76點 恒指黑期靠穩微升2點（不斷更新）

美國製造業活動由11年低位反彈，市場對經濟重啟感樂觀，抵銷當地示威及中美關係緊張影響，道指收報25475點，升91點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約10點，恒指料開報23722點。

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【09：34】港股早段升幅擴大至逾百點，升160點，報23892點，上試23900點水平。

【09：31】阿里巴巴 （09988） 回吐0.8%，低見200.6元；美團點評 （03690） 跌1%，低見148元；小米 （01810） 跌0.2%，低見12.12元。

【09：31】東亞 （00023） 早段升幅擴大至14%，高見16.74元。

【09：24】騰訊 （00700） 升1.6%，開報436元；友邦 （01299） 升2.6%，開報67.8元；網易今招股，港交所 （00388） 升0.8%，破頂見285元；滙豐 （00005） 、中移動 （0941） 則平開。

【09：20】恒生指數高開59點，開報23792點。東亞 （00023） 據報就出售香港、內地銀行業務進行磋商，股價升7.1%，開報15.7元。

外媒︰東亞就出售香港、內地銀行業務進行磋商

【08：50】滙豐 （00005） ADR折合報36.93元，升0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報427.71元，跌0.3%。

【08：49】亞股早段承接美股升勢向上，日經225指數升176點或0.8%，報22238點；南韓KOSPI指數升0.4%，報2074點。

【08：39】恒指黑期靠穩微升2點，最新報23764點；道指期貨跌76點，報25387點。

【08：15】美國多地反對警察暴力的示威演變成騷亂，美國總統特朗普誓言，各州市若不採取行動平息騷亂，將在各地部署軍隊。

【08：00】網易 （新上市編號：09999） 宣布香港上市發行細節，共發行約1.71億股，當中3%為香港公開發售，97%為國際配售。香港公開發售每股發售價將不高於126元，每手入場費12,727元，預計網易最多集資216億元。

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【新股IPO】網易招股價「有上限沒下限」？ 公開發售有幾多萬手？

【07：50】今日有1隻新股公布招股結果，製造衞生用品生產機器的「口罩概念股」海納智能 （01645） 公布每股1.38元定價，超額認購167.29倍，1手中籤率為8%。

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【07：00】道指收報25475點，升91點或0.36%；標指收報3055點，升11點或0.38%；納指收報9552點，升62點或0.66%。

港股ADR收報23722點，跌10點。恒指夜期收報23606點，升181點，低水127點，成交22,379張。

道指升91點港股ADR跌10點 美滙指數跌穿98水平

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責任編輯︰梁浩碩