恒生指數升263點後市試24000　恒指黑期續升近200點（不斷更新）

▲ 道指期貨跌76點 恒指黑期靠穩微升2點（不斷更新）

美國製造業活動由11年低位反彈，市場對經濟重啟感樂觀，抵銷當地示威及中美關係緊張影響，道指收報25475點，升91點。港股承接美股升勢，恒生指數高開59點，開報23792點，大市早段曾升逾200點，惟24000點前水平前受阻，尾市發力再上，恒生指數最終收報23995點，升263點，成交1140億元。

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【16：50】恒指黑期升約185點，報24126點。

【16：30】即月期指收報23937點，升512點或2.2%，低水59點。

【16：10】滙豐 （00005） 升1.6%，收報37.2元收復37元關口；騰訊 （00700） 升0.3%，企430關收報430.4元；港交所 （00388） 升1.8%，收報288元；友邦 （01299） 升3.2%，收報68.2元全日高位。中移動 （00941） 跌1%，收報54.95元。

【16：10】恒指升263點，收報23995點，國指收報9876點，升42點，主板成交1140億元。東亞 （00023） 最終升17.6%，收報17.24元，成交1.7億元；領展 （00823） 升6.4%，收報65.25元，成交13.4億元。

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【16：00】恒生指數U盤前升215點，報23948點。

【15：46】滙豐 （00005） 尾市企37元水平，升1.4%報37.1元。騰訊 （00700） 升0.6%，企430元水平，報431.4元；港交所 （00388） 破頂升1.6%；友邦 （01299） 升2.8%。另一方面，中移動 （00941） 逆市跌0.9%。

【15：32】港股尾市升逾200點，再次升至23950點水平。

【15：17】小米 （01810） 升至2%，高見12.5元。調查機構Gartner報告指，新冠肺炎疫情影響下，首季全球手機市場銷情按年跌20.2%。5大智能手機廠商中，僅小米出貨量呈正增長。

【15：00】A股個別發展，上證升0.2%；深證升近0.1%；創業板指跌0.6%。

【13：59】小米 （01810） 午後轉升1%，高見12.28元；阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至1%，企200元水平；美團點評 （03690） 則回吐2.7%。

【13：55】經營HKTVMall港視 （01137） 午後升1.9%，高見4.31元；經營阿信屋的CEC國際 （00759） 亦升1.9%。

【13：51】領展 （00823） 股價今日愈升愈有，領展最新升近7%，高見65.6元。

【13：47】港交所 （00388） 午後升幅擴大至2%，破頂高見288.6元，最新報288元，升1.8%。網易 （新上市編號：09999） 於首日招股，截至下午1時，綜合多間券商數據，孖展額約137億元，相當於超額認購約20倍。

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【13：47】港股午後曾升約200點，最新升約170點，於23900點水平爭持。

【13：00】恒生指數午後初段升約100點，報23832點。

【13：00】東亞 （00023） 股價半日升17.2%，午後升幅收窄至14%，報16.74元。東亞中午發澄清公告，表示全面的策略性檢討正在進行，當中並未就出售香港或中國內地銀行業務與外界進行討論，亦未就業務和資產的策略選項作出任何決定。

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【12：30】澳洲聯儲公布利率決議，維持現金利率目標0.25%不變，符合預期。

【12：30】恒指黑期升約87點，報23850點；道指期貨跌107點，報25356點。

【12：01】領展 （00823） 半日升5.2%，為表現最好藍籌；聯通 （00762） 逆市跌2%，藍籌中最差。

【12：00】恒生指數半日升90點，中午收報23823點。國指中午收報9812點，跌21點。主板成交600億元。

【11：46】恒生指數中午收市前升約100點，報23834點。

【11：38】港交所 （00388） 升幅擴大至1.4%，破頂高見287元。

【11：30】內地股市向下，上證跌0.1%；深證跌0.3%；創業板指跌1%。

【11：18】天能動力 （00819） 升12.5%，一度高見10.26元。天能動力公布，上日（1日）於聯交所購回60.2萬股，每股造價8.68元至8.88元，總額529.96萬元。

【11：02】新股蜆壳電業 （02381） 首掛開報0.198元，較招股價低20.8%，最新潛水45%，報0.137元，1手帳面暫蝕1130元。

【10：57】國指率先轉跌，最新報9807點，跌26點；恒指升約55點；報23788點。

【10：46】手機孖寶逆市向下，舜宇 （02382） 跌2%；瑞聲 （02018） 跌1.1%。

【10：43】領展 （00823） 升幅擴大至4%，高見63.8元。

【10：36】體育用品股造好，李寧 （02331） 升6.2%，破頂高見28.2元；滔博 （06110） 升3.9%，破頂高見11.74元；安踏 （02020） 升1%。

【10：27】美團點評 （03690） 跌幅擴大至2.3%，低見146.4元；阿里巴巴 （09988） 跌1.2%，一度跌穿200元關口，低見199.6元；小米 （01810） 跌1%，低見11.96元。

【10：23】大市升幅收窄至約85點，至23800點水平。

【10：21】重磅藍籌撐市，友邦 （01299） 升2.1%；滙豐 （00005） 升1%；騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 升0.8%。

【10：16】網上醫療股偏軟，平安好醫生 （01833） 跌0.9%；阿里健康 （00241） 跌0.1%。

【10：05】領展 （00823） 股價造好，升3.2%，高見63.65元。領展 （00823） 行政總裁王國龍認為，「零售情況最壞的時間已過，希望疫情逐步好轉。」

【領展業績】王國龍：零售最壞情況已過 無意改變派息政策

【10：03】凱升 （00102） 逆市跌3%。凱升建議2供3，認購價每股0.6元。

【10：01】三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌0.7%；中海油 （00883） 升0.1%；中石化 （00386） 跌1.2%。

【09：55】移卡 （09923） 上市翌日向上，高見19.4元創上市新高，股價最新升逾4%，報18.48元。

【09：51】港股升至24000點關口前見阻力，大市升幅收窄至約100點，報23848點。

【09：44】大市升幅進一步擴大至逾200點，升至23950點水平，再次挑戰24000點關口。

【09：43】華電福新 （00816） 升6成，破頂高見2.42元。華電福新公布，母企華電集團旗下華電福瑞建議以吸收合併方式對華電福新進行私有化，將向內資股股東支付每股2.29995元人民幣，向H股股東支付每股2.5港元，較華電福新停牌前股價1.51元溢價65.6%。

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【09：34】港股早段升幅擴大至逾百點，升160點，報23892點，上試23900點水平。

【09：31】阿里巴巴 （09988） 回吐0.8%，低見200.6元；美團點評 （03690） 跌1%，低見148元；小米 （01810） 跌0.2%，低見12.12元。

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【09：31】東亞 （00023） 早段升幅擴大至14%，高見16.74元。

【09：24】騰訊 （00700） 升1.6%，開報436元；友邦 （01299） 升2.6%，開報67.8元；網易今招股，港交所 （00388） 升0.8%，破頂見285元；滙豐 （00005） 、中移動 （0941） 則平開。

【09：20】恒生指數高開59點，開報23792點。東亞 （00023） 據報就出售香港、內地銀行業務進行磋商，股價升7.1%，開報15.7元。

外媒︰東亞就出售香港、內地銀行業務進行磋商

【08：50】滙豐 （00005） ADR折合報36.93元，升0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報427.71元，跌0.3%。

【08：49】亞股早段承接美股升勢向上，日經225指數升176點或0.8%，報22238點；南韓KOSPI指數升0.4%，報2074點。

【08：39】恒指黑期靠穩微升2點，最新報23764點；道指期貨跌76點，報25387點。

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【08：15】美國多地反對警察暴力的示威演變成騷亂，美國總統特朗普誓言，各州市若不採取行動平息騷亂，將在各地部署軍隊。

【08：00】網易 （新上市編號：09999） 宣布香港上市發行細節，共發行約1.71億股，當中3%為香港公開發售，97%為國際配售。香港公開發售每股發售價將不高於126元，每手入場費12,727元，預計網易最多集資216億元。

【新股IPO】網易明起招股 每股定價不高於126元（第二版）

【新股IPO】網易明招股入場費12727元 招股價上限較美股溢價擴大至8%（第二版）

【新股IPO】網易招股價「有上限沒下限」？ 公開發售有幾多萬手？

【07：50】今日有1隻新股公布招股結果，製造衞生用品生產機器的「口罩概念股」海納智能 （01645） 公布每股1.38元定價，超額認購167.29倍，1手中籤率為8%。

【新股IPO】口罩概念股海納智能超購167倍 1手中籤率8%（附分配結果）

【07：00】道指收報25475點，升91點或0.36%；標指收報3055點，升11點或0.38%；納指收報9552點，升62點或0.66%。

港股ADR收報23722點，跌10點。恒指夜期收報23606點，升181點，低水127點，成交22,379張。

道指升91點港股ADR跌10點 美滙指數跌穿98水平

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責任編輯︰梁浩碩