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【美國示威】首位黑人億萬富翁籲美國為奴隸制賠償

環球政經 13:54 2020/06/02

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各界商業領袖開始就美國反警暴示威表態，美國首位黑人億萬富翁、黑人娛樂電視台（BET）聯合創辦人約翰遜（Robert Johnson）認為，美國政府應為過去的奴隸制度賠償14萬億美元，以減少種族不平等的問題。

相關文章：【美國反警暴】處理特朗普帖文惹爭議 朱克伯格捐逾7500萬作補償？  

現年74歲的約翰遜在2001年將BET賣給全球傳媒巨頭Viacom後，成為美國史上首位黑人億萬富翁。他周一（1日）接受美國財經頻道《CNBC》訪問時指出，必須進行財富轉移，因過去持續200多年的奴隸制度令黑人勞工並未獲得任何補償，也沒有受教育的機會，本該是累積財富的主要動力被剝奪，並稱現在是時候阻止美國分化成兩個不平等的社會。約翰遜又稱自己從去年以來就一直在要求政府賠償，強調需以現金，而非透過官僚體制內的計劃賠償。

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