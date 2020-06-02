Apple Wallet八達通正式開通　增值及細節需注意

▲ 八達通轉移是不可逆轉的，實體八達通的可退還按金、餘額及大部份八達通的服務、優惠轉移至 Apple Pay 內的八達通。（圖片來源：蘋果）

八達通終於可以加入iPhone內的Apple Wallet進行交易，iPhone 8或更新款的iPhone均支援Apple Wallet八達通。除了可以iPhone或Apple Watch「嘟」卡，用戶亦可隨時隨地於手機內為八達通增值，過程中並無需手續費。

▲ 打開Apple Wallet後選擇八達通，再按增值鍵。

▲ 用戶可選擇所需的增值面額。

▲ Apple Wallet內只能以信用卡付款增值。





必需注意的是，現時只有成人/長者/個人八達通 (只限租用版) 可轉移為 Apple Pay 內的八達通，部分個人八達通、特別版八達通並不可轉移，包括：

客戶年齡在12歲以下的個人八達通

已加註「殘疾人士身份」的個人八達通

已加註「學生身份」的個人八達通

員工個人八達通

已購買羅湖／落馬洲／迪士尼月票的個人八達通

八達通配飾、特別版八達通、八達通手錶

銀行聯營八達通 / 信用卡

八達通流動電話卡

Smart Octopus

下列服務／優惠將不會被轉移至 Apple Pay 內的八達通。如你的八達通持有下列服務／優惠，建議不要繼續進行轉移八達通：

停車場時租／月租服務

港鐵泊車轉乘計劃



將會被轉移至 Apple Pay 內的八達通的服務/優惠:



最近消費紀錄

自動增值服務

八達通日日賞$

八達通日日賞 - 電子印花

公共交通費用補貼

屋苑／商業大廈／校園門禁系統

校園管理系統

屋苑／商業大廈／校園專用巴士服務

新渡輪月票／假日來回票

新巴／城巴車費優惠



港鐵乘車優惠及服務:



輕鐵個人八達通積分優惠

港鐵全月通加強版

港鐵「即日第二程車費九折」優惠（如適用）

港鐵特惠站優惠

MTR Mobile登記賬戶內獎分及已領取的免費車程

責任編輯：楊匡然