【港區國安法】蓬佩奧：正考慮歡迎港人赴美

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）上周五（5月29日）接受美國企業研究院（American Enterprise Institute）訪問，被問及華府會否考慮歡迎港人帶著創業的創意（entrepreneurial creativity）來到美國時，表示正在考慮中。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）日前表示，如果中國強行在港制定國安法，將考慮放寬對英國國民海外護照（BNO）香港持有人所實施的簽證限制，讓港人為入藉鋪路。蓬佩奧表示，英國與香港有不同的關係，許多港人持有英國國民護照，而且香港與英國的關係歷史悠久，情況十分不同；雖然不知道這具體地會如何發展，但華府正在考慮這方面。

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蓬佩奧在訪問中沒有說明如何「歡迎港人」或提到移民配額及簽證詳情，但根據去年生效的《香港民主人權法》，香港居民不會因其出於政治動機被捕、羈留或其他不利政府行動，而遭美國拒發簽證。

共和黨籍參議院多數黨領袖麥康奈爾（McConnell）周一（1日）在國會發言時說，美國有作為戰爭和共產主義難民燈塔的深厚傳統，應為港人再一次發揮這樣的作用。

總統特朗普因應港區國安法，宣布取消香港特殊待遇。蓬佩奧周日（5月31日）接受霍士新聞（Fox News）訪問時，透露特朗普已指示政府部門檢視及準備撤銷有關待遇，指如果中方對待香港有如內地其他城市，美方便無理由繼續維持對香港的特殊待遇，亦會研究是否制裁破壞香港自由的人。

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