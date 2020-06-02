【美國示威】特朗普威脅動員軍隊鎮壓示威

全美反警暴示威浪潮蔓延至最少140個城市，總統特朗普周一（1日）晚發表講話，形容示威行為是「國內恐怖主義」，強烈建議各州動員國民警衛隊平亂，否則將引用《叛亂法》（Insurrection Act）動員軍隊介入。講話結束後美股期貨下跌，道期一度跌逾120點。道期現跌79點或0.31%，標期跌10點或0.31%，納期跌16點或0.2%。

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總統特朗普總統在講話中稱自己為「法紀總統」（a law-and-order president）和「所有和平示威者的盟友」，指責示威者行為不是和平示威，而是國內恐怖主義，「讓無罪的人喪生，令無辜的血白流，是對人類的冒犯、違背上帝罪行。」

他批評，部分州份和地方政府沒有採取行動保護居民，建議每一位州長都動用足夠數量的國民警衛軍控制街道，強調如果有哪個州或哪個城市拒絕採取必要的行動制止示威，將引用《叛亂法》動用美國軍隊，迅速地替他們解決問題，並稱他已動員數千名全副武裝的士兵，結束這場全國大規模示威。

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華盛頓特區已在周一晚上7時起實施為期兩天的宵禁，國防部表示共有6百至8百名國民警衛軍已被派遣至華盛頓特區。而在特朗普講話之際，白宮對面拉斐特公園（Lafayette Park）仍有示威者聚集，大批警員戒備並施放催淚瓦斯、閃光彈和橡膠子彈驅散。

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