【美股期貨】特朗普警告或部署軍隊處理暴力示威　惟道指期貨午後轉升

▲ 【美股期貨】道指期貨跌逾百點 特朗普警告或部署軍隊處理暴力示威

美國多地反對警察暴力的示威演變成騷亂，美國總統特朗普誓言，各州市若不採取行動平息騷亂，將在各地部署軍隊，表示將派出成千上萬全副武裝的士兵。另外，特朗普與州長和執法官員舉行的電話會議上又表示，他們必須佔據主導地位，否則就是在浪費時間。美股期貨今早曾下跌，道指期貨曾跌逾100點，惟午後轉升。

【16：54】道指期貨升幅擴大至逾100點，道指期貨升113點，報25576點；標指期貨升10點，報3064點；納指期貨升41點，報9636點。

【16：22】網易今日於香港招股，網易（美：NTES）美股盤前偏軟跌0.1%，報397.10美元。京東（美：JD）盤前升0.2%，報54.85美元。

【16：19】美股期貨轉升，道指期貨升23點，報25486點；標指期貨升2點，報3056點；納指期貨升26點，報9621點。

【12：00】道指期貨續跌約百點，道指期貨跌105點，報25358點；標指期貨跌13點，報3041點；納指期貨跌17點，報9577點。

【07：45】道指期貨跌117點或0.5%，報25346點；標指期貨跌12點或0.4%，報3041點；納指期貨跌25點或0.3%，報9570點。

道指收報25475點，升91點或0.36%；標指收報3055點，升11點或0.38%；納指收報9552點，升62點或0.66%。

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責任編輯︰梁浩碩