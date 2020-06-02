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道指升91點港股ADR跌10點　美滙指數跌穿98水平

金融經濟 07:32 2020/06/02

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道指升91點港股ADR跌10點　美滙指數跌穿98水平

道指升91點
美股上揚，美國製造業活動由11年低位反彈，市場對經濟重啟感樂觀，抵銷當地示威及中美關係緊張影響，道指收報25475點，升91點或0.36%；標指收報3055點，升11點或0.38%；納指收報9552點，升62點或0.66%。

港股ADR跌10點
港股ADR收報23722點，跌10點。恒指夜期收報23606點，升181點，低水127點，成交22,379張。

油價個別發展 紐約期油跌0.1%
原油價格個別發展，油組及俄羅斯就延長減產接近達成共達，惟有迹象顯示美國原油生產開始回升，紐約期油收報35.44美元，跌5美仙或0.1%；紐約期油收報38.32美元，升0.48美元或1.3%。

美滙指數跌穿98水平
多國製造業指數回升，避險情緒降溫，資金流出美元，美元回軟，美滙指數跌穿98水平，報97.82，跌0.5%。歐元兌美元報1.113；美元兌日圓報107.53。

美國10年期債息報0.667厘。

紐約期金跌0.1%
市場關注中美關係緊張及美國示威活動，紐約期金收報1750.3美元，跌1.4美元或0.1%，至於現貨金於1755美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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