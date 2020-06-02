【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目

報稅季節又來了！稅務局6月1日發出約277萬份2019/20課稅年度個別人士報稅表。納稅人須於1個月內遞交報稅表，即7月2日或之前。經營獨資業務人士的交表限期為3個月，即9月1日或之前。網上報稅可自動獲延期1個月，即一般人士自動延至8月3日，經營獨資業務人士自動延至10月3日。

填報稅表對職場新人來說，或如考多一次DSE，其實對於一般打工仔，稅局計算薪俸稅應課稅入息實額，是[入息－扣除總額－免稅總額]，只要知道可享免稅額及扣除的項目，切勿漏報，填報稅表並不是想像般困難。有3個扣稅項目，納稅人常常會漏報，分別是個人進修開支、強積金供款及認可慈善捐款。

個人進修開支最高扣減10萬元​​​​​​

個人進修開支最高可扣減10萬元，一般來說，進修開支必須是為了取得或維持僱員在受僱工作中需要的資格而支付，與個人興趣有關的課程費用，例如烹飪、運動等，除非可證明與工作有直接關係，否則不能申請扣除。至於擁有專業資格的納稅人，例如社工、律師等支付其專業資格機構的年費，若是納稅人為賺取收入而產生的開支，亦可申請稅務扣除。

強積金供款最高可扣1.8萬

年年月月供強積金，很多人往往忘了強積金供款可以扣稅，記得在報稅表申報自己過去一年的強積金供款額。強積金最高可扣1.8萬元，即使沒有參加強積金，亦可就其他認可職業退休計劃（ORSO）的供款額申請扣除。

認可慈善捐款或要交證明

慈善捐款的總和至少要100元，最高可獲應課稅入息35%。市民有可能被要求呈交證明文件，所以記得保留相關收據。想知道你捐贈給慈善團體的捐款是否合資格扣稅，可查看稅局網上搜尋器。

供樓利息扣稅早報有着數

除了以上3個最常漏報項目，在此也給大家一個報稅小貼士。如果自住物業正在供樓，也可申報利息扣除。供樓利息扣稅每年最高為10萬元，年期為20個課稅年度，且無須為連續的課稅年度。隨着按揭償還愈多，利息在供款的佔比也會下降，因此愈早申請理論上利息佔比愈多。假如供樓利息2.15厘計，按揭金額為500萬元，分25年還款，一年供款利息大約為10萬元，便可用盡扣除額。

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最後提提大家，財爺在今年的《財政預算案》中建議寬減2019/20課稅年度的利得稅、薪俸稅和個人入息課稅百分之百的稅款，每宗個案以20,000元為上限。納稅人只需如常填報2019/20課稅年度報稅表，待有關法例通過後，稅務局便會在評稅時作出寬減。

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