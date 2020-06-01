Facebook員工炮轟朱克伯格 批其對特朗普帖文「不作為」

▲ Facebook未有如Twitter，對特朗普帖文進行煽動暴力言論標識或隱藏，引起員工不滿。

美國非裔男子George Floyd遭白人警察壓頸致死事件持續發酵，美國各地爆發大規模示威。科網巨企Facebook（美：FB）最新捲入事件，該公司員工公開反對創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）對總統特朗普（Donald Trump）帖文的處理手法，批評其對特朗普煽動暴力的言論「不作為」。

特朗普上周曾在Facebook及Twitter撰文，稱「當搶掠開始，槍擊也會開始」（when the looting starts， the shooting starts）。該則帖文在Twitter被標示為煽動暴力，且不會直接顯示，但Facebook並沒有採取相關措施。

Facebook員工相繼在社交平台表達不滿。NBC引述Facebook一名設計經理的帖文，「我是FB的僱員，但我完全不認同馬克（Mark Zuckerberg）對特朗普的帖文無動於衷，而該則帖文明顯在煽動暴力。FB內部不只我一個持這樣的看法。在種族歧視上並沒有中立的立場。」

朱克伯格早前表示，若沒有引致危險或傷害的迫切風險，將盡量容許平台有更多表達的聲音；同時他在周日晚也宣布，向相關團體捐款1000萬美元（約7751萬港元），解決種族歧視問題。

Facebook在美股早段升1.6%。

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