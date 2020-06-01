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【海外收息攻略】商場商廈隨時無租收　星、美醫療REIT穩收息

環球政經 23:00 2020/06/01

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在疫症及社會運動的雙重夾擊下，市場本來對領展（00823）派息不抱期望，但領展剛公布每單位派息按年增長6%至每股2.87元，已是連續14年增派息，但現在經濟正走下坡，商場、街道上的吉舖逐漸湧現，除了領展以外，其他Reits今年都削減派息，例如股息下調幅度達3.75%的置富產業信託（00778），已是股息降幅較低的REITS。

其實在經濟蕭條下，商廈、商場、酒店等周期性較大的行業自然首當其衝，投資於這些物業的REITS削減派息也是情理之中，奈何本港上市的11隻REITS全都是投資於上述物業，令原以為買REITS非常穩陣的小股民，少收了派息。

相關新聞: 【REIT王放榜】派息連增14年　領展盈利前景還看3大因素

因此，希望穩陣收息的投資者不妨轉戰國外，國外的REITS除了會投資於商廈、商場、酒店以外，還會投資於醫療設施、工業設施、倉庫，甚至是數據中心。相對而言，醫療REITS的周期性較低，派息穩定性也較高。

這是因為與一般商場、商廈的承租期大約是一至兩年，但醫療REITS的承租期卻長達10至15年，而且由於購入醫療設備需要大量資本支出，租客通常都會續租，大大提高了派息的穩定性，但同樣是這個原因，醫療REITS的增長空間會較低。

相關新聞: 【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？

隨著人口老化，很多地方都有醫療REITS，當中以美國及新加坡上市的醫療REITS較為多投資者熟悉，當中以下REITS於過去數年，股息都見增長，當中新加坡最大市值的醫療REITS ParkwayLife Reit，其股價由上周至今大升近8%。

新加坡、美國醫療REITS 連續股息增長年份 股息率
Community Healthcare Trust（US:CHCT） 4年 4.36厘
National Health Investors（US:NHI） 9年 7.63厘
Caretrust REIT (US:CTRE) 4年 4.94厘
Healthcare Trust of America（US:HTA） 5年 4.75厘
ParkwayLife Reit（SGX:C2PU） 2年 3.16厘

 

 

 

 

REITS 置富產業信託（00778） 行業 派息 美國 新加坡

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