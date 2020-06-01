【新股IPO】網易招股價「有上限沒下限」 公開發售共5.15萬手

▲ 網易明日起招股，香港公開發售定價將不超過126元。

內地第二大遊戲公司網易（新上市編號：09999，美：NTES）明起在本港公開招股，不過不像以往新股發行，網易並沒有公佈招股價區間。根據網易現時公佈的定價規則，香港公開發售價格將不高於每股126元，但國際發售價可能高於該水平，公司將綜合考慮ADS於最後交易日或之前的收市價，以及路演過程中投資者需求等因素，於周五（6月5日）確定國際發售價，而香港發售價將為國際發售價和126元的較低者。

換句話說，網易香港上市的最終定價將取決於未來數天其在美股的股價表現，以及國際配售投資者的認購反應。若網易美股走低或國際配售遇冷，國際配售定價低於126元，香港公開發售定價也將相應下調；但若網易國際配售反應熱烈，國際配售定價高於126元，公開發售定價仍將為126元，意味網易香港公開發售定價「有上限沒有下限」。

此外，網易本次上市發行股數的3%為香港公開發售，共515萬股，以每手100股計算，公開發售部分共有5.15萬手供應。但網易設有回撥機制，若公開發售超額認購10至15倍，公開發售股份佔比升至6%；若超額認購15至20倍，佔比升至9%；若超額認購超過20倍，佔比則升至12%，公開發售股數將增至2058萬股，亦即最多有20.58萬手供應。

截至本港周一22時23分，網易美股報376.51美元，跌1.7%，以每ADS代表25股普通股計算，126元的招股價上限較美股溢價8%。

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編輯：陳健婷