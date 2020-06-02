【疫境自強】有危亦有機　疫情帶動科技新機遇

疫情下，世人發現科技對醫療及企業持續發展的重要性。創新及科技局局長薛永恒指出，疫情本身不是一件好事，但亦為社會帶來一些好的轉變。「例如很多科研產品，在太平盛世下大家可能不覺得有需要。現在（疫情下）科研產品有機會被使用，如監察手帶、dashboard、納米口罩丶納米塗層等。」



若不是面對挑戰，人們未必會有動力去改變。過去大家覺得已經做得不錯，為甚麼要改變，為何要做得更好？「的而且確，這個疫情為科技產品帶來一個進入市場的契機，大家不要放棄這個機會。我跟科研單位傾談時，都希望大家能好好利用好這個危中有機的機遇。」

互信如「存款」需要累積

一個地區的科技發展，往往很依靠政府推動，企業也希望政府的政策多對自已有利。他坦言，明白很多商會丶專業團體有不同的理念丶想法及訴求，希望透過互相溝通，找到一些合作的地方。過程中就算有不同意見也不緊的，大家可以傾談，傾完後繼續有不同的意見也沒有問題，我們可以求同存異，慢慢可以令香港整體向前。」

▲ 創科局局長薛永恒表示，人與人之間的互信，需要時間投資及累積。(程志遠攝)

要做到和平地求同存異，人與人之間必須有互信。薛永恒相信，人與人之間的信任，就如信用銀行，存款（信任）透過不斷互動一點一滴增加。他舉例，A及B首次見面，雙方都準時出席，A及B之間的互信存款就多了一毛錢。久而久之，會累積了一定的存款。「可能有一天B遲到了，信用下降，等於A在信用銀行提款。若存款豐厚，提一點款是沒有問題的，但如果存款不夠豐厚，就會出現赤字。所以無論大小事都要爭取機會，在信用銀行中存款。在未來的工作中，都希望與持份者建立這種互信。」

記者：梁巧恩



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