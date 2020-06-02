  • 30°C
香港時間 : 2020602日 (二) 11:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫境自強】有危亦有機　疫情帶動科技新機遇

商業 10:00 2020/06/02

分享：

疫情下，世人發現科技對醫療及企業持續發展的重要性。創新及科技局局長薛永恒指出，疫情本身不是一件好事，但亦為社會帶來一些好的轉變。「例如很多科研產品，在太平盛世下大家可能不覺得有需要。現在（疫情下）科研產品有機會被使用，如監察手帶、dashboard、納米口罩丶納米塗層等。」

若不是面對挑戰，人們未必會有動力去改變。過去大家覺得已經做得不錯，為甚麼要改變，為何要做得更好？「的而且確，這個疫情為科技產品帶來一個進入市場的契機，大家不要放棄這個機會。我跟科研單位傾談時，都希望大家能好好利用好這個危中有機的機遇。」

互信如「存款」需要累積
一個地區的科技發展，往往很依靠政府推動，企業也希望政府的政策多對自已有利。他坦言，明白很多商會丶專業團體有不同的理念丶想法及訴求，希望透過互相溝通，找到一些合作的地方。過程中就算有不同意見也不緊的，大家可以傾談，傾完後繼續有不同的意見也沒有問題，我們可以求同存異，慢慢可以令香港整體向前。」

創科局局長薛永恒表示，人與人之間的互信，需要時間投資及累積。(程志遠攝)

要做到和平地求同存異，人與人之間必須有互信。薛永恒相信，人與人之間的信任，就如信用銀行，存款（信任）透過不斷互動一點一滴增加。他舉例，A及B首次見面，雙方都準時出席，A及B之間的互信存款就多了一毛錢。久而久之，會累積了一定的存款。「可能有一天B遲到了，信用下降，等於A在信用銀行提款。若存款豐厚，提一點款是沒有問題的，但如果存款不夠豐厚，就會出現赤字。所以無論大小事都要爭取機會，在信用銀行中存款。在未來的工作中，都希望與持份者建立這種互信。」

記者：梁巧恩

【Zoom安全疑雲】Zoom向GitHub尋求意見　擬加強視像通話加密技術

【科技精華】Apple與Android系統齊現漏洞？

【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元

【科技抗疫】美國無人機空投醫療物資　助減少身體接觸

相關文章

【科技抗疫】疫情加速醫療科技發展　AI醫療應用受注目
2020/05/28
【科技抗疫】疫情加速醫療科技發展　AI醫療應用受注目
【醫療科技】初創研超聲波導入技術　為眼疾患者無創治療
2020/06/01
【醫療科技】初創研超聲波導入技術　為眼疾患者無創治療
【人工智能】微軟解僱近百新聞工作者　改用AI取代
2020/06/01
【人工智能】微軟解僱近百新聞工作者　改用AI取代
【科技抗疫】美國無人機空投醫療物資　助減少身體接觸
2020/06/01
【科技抗疫】美國無人機空投醫療物資　助減少身體接觸
疫情 科技產品 商會 薛永恒 創新及科技局 銀行 口罩 香港 HBO 盛世

上一篇文章

【疫市營商】京東618十七週年慶　貨品減價促銷

下一篇文章

【創科前望】香港初創發展靠甚麼？　薛永恒：意念要落地生產【有片】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市開店】傳壽司郎再開店　第5分店進駐樂富
【疫市開店】傳壽司郎再開店　第5分店進駐樂富
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【口罩供應】港牌口罩減價2成　愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）
【口罩供應】港牌口罩減價2成　愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【日本疫情】日本研最快今夏放寬4國入境限制　香港暫時無份
【日本疫情】日本研最快今夏放寬4國入境限制　香港暫時無份
【口罩供應】OxyAIR Mask HK第三輪開售　一盒90元名額4萬個
【口罩供應】OxyAIR Mask HK第三輪開售　一盒90元名額4萬個