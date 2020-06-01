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【新冠肺炎】首項藥物作臨床測試 若成功料在秋季推

環球社會熱點 21:31 2020/06/01

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新冠肺炎疫情全球大流行，美國跨國藥企禮來 （Eli Lilly and Company）表示，已經開始對其研發治療新冠肺炎的抗體藥物作臨床測試，若測試成功，料最快可在秋季推出。

公司指，首階段測試的目的是藥物是否安全，測試結果料在今個月內出爐。此測試會在紐約市及洛杉磯等地醫療中心進行，在感染新冠肺炎患者身上。

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若首階段測試結果理想，公司計劃在非住院患者，以及沒有感染的人士身上再作測試，以測試藥物能否預防感染新冠肺炎。

禮來副行政總裁兼首席科學總監斯科夫龍斯基（Dan Skovronsky）指， 直至目前為止，科學家都在嘗試用現有的藥物，才看看能否用在治療新冠肺炎，而該藥企就由疫情大流行開始，就嘗試專為新冠肺炎研發一種新藥物。

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公司表示，若測試成功後，最快可於今年秋季推出。而公司早已為大批量生產該藥物做好準備。

禮來並非唯一一間藥企在研發專為新冠肺炎所用的藥物。生物科技公司Regeneron（美︰REGN）表示，希望其研發的藥物可最快在今個月作臨床測試，並在今年夏季推出。

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責任編輯：楊心悅

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