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【美國示威】處理特朗普帖文惹爭議　朱克伯格捐逾7500萬作補償？   

環球政經 12:13 2020/06/02

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Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）周日（31日）在Facebook宣布，承諾會為種族權益機構捐贈1,000萬美元（約7,750萬港元）。

據外媒報道，美國明尼蘇達州黑人佛洛伊德（George Floyd）遭白人警員沙文（Derek Chauvin）膝蓋壓頸致死，引發民眾不滿爆發示威，美國總統特朗普（Donald Trump）於上周五（29日）就事件在社交媒體表態，當中Facebook的處理手法惹人熱議，更遭數名員工譴責。

特朗普在帖文斥責示威者是乘亂破壞，揚言會派兵支援州長沃爾茲（Tim Walz），無論遇到甚麼困難都會奪回控制權，甚至會開槍止暴（when the looting starts, the shooting starts）。

此段帖文一出，隨即被Twitter備註為「美化暴力」違反規則。Facebook則未有採取任何行動，繼而引起至少6名員工提出反對。

相關文章：AI遂步取代人類？　Microsoft遣散近百名員工

有員工在Twiiter上發文，批評公司處事手法。「我是一名FB員工，完全不同意Mark（朱克伯格）對特朗普最近顯然煽動暴力的帖文不做任何行動的決定。我不是在FB內孤單的反對者，種族主義是沒有中立立場。」

朱克伯格於上周六（30日）發文，指出對分裂性和煽動性的言論抱有負面反應，但希望使用者明白，Facebook應盡可能讓人表達言論（使用者在平台上有自由發言的權利）。

到翌日（30日）晚上，他再發帖文表示，將捐出1,000萬美元予種族權益機構，是次捐款雖不算巨款，但他和妻子兩人成立的基金會，每年會向相關團體投資4,000萬美元。「上周的痛苦使我們想起國家走了多遠，才能使每個人都能自由地活在尊嚴與和平中。」

朱克伯格於周日（30日）表明自己立場。（網上截圖）

他又坦言，Facebook平台還有很多需要改善的地方，為黑人社會提供更多支持。「所有人都需要知道喬治•弗洛伊德（George Floyd）的名字，但顯然地，Facebook還有更多工作要做，以確保大家的安全以及我們的系統不會令人們加劇偏見。」

朱克伯格稱，這次事件再次提醒大家，當今美國黑人所生活在暴力中，是來自於種族主義和不公正的悠久歷史，所有人都有責任去改變這一切。

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撰文 : 梁翠麗

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