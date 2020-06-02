【基金投資】美國、新加坡REITs　邊隻跑贏領展？

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【報稅2020】填報稅表攻略 勿忘3個最常漏報項目
在去年中的社會運動及新冠肺炎疫情影響下，房地產投資信託基金（REITs）股價大幅滑落。本港11隻上市Reits之中，市值最大的領展房產基金（00823）周一宣布去年業績盈虧損173億元，但派息仍按年增加6%至2.87元，息率為4.83%。計算過去十年回報，總回報率達350%；由2月19日美股開始下挫起計，則跌約21%。其實除了香港以外，美國和新加坡的REITs市場更為成熟，而且數目和種類較香港要多得多，當地REITs回報又是否比得上領展？
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1. 美國REITs
美股REITs數量超過200隻，市值規模達到創紀錄的1.33萬億美元，是全球最大的REITs市場。從整體而言，以基建類REITs的投資回報最高，合共有6隻，其中以American Tower Corporation（AMT）規模最大亦最具代表性，市值達到1052億美元，其十年總回報率達636%。此外，經營數據中心的龍頭公司Equinix（EQIX）表現突出，十年回報達740%。
|Reits名稱
|十年總回報率
|2月19日至今回報率
|派息率
|美國電塔（AMT）
|636%
|5.55%
|1.67%
|冠城國際（CCI）
|469%
|5.03%
|2.84%
|普洛斯（PLD）
|356%
|-4.75%
|2.49%
|Equinix（EQIX）
|740%
|10.54%
|1.53%
|賽門房地產集團（SPG）
|-1.24%
|-55.99%
|14.06%
2. 新加坡REITs
新加坡為亞洲第二大REITs市場，共有43隻REITs上市，合計市值在811億新加坡幣左右，僅次於日本，但息率平均有超過6厘，比日本的平均大約4厘較為吸引，以下為數隻市值較大的REITs表現，雖然回報未及得上領展，但勝在抗跌能力較比領展強。
|Reits名稱
|十年回報率
|2月28日至今回報率
|派息率
|凱德商務產業信託（C61U）
|71.47%
|-10.16%
|2.18%
|豐樹商產信託（N2IU）
|274.47%*
|-4.3%
|1.35%
|新達信託（T82U）
|92.94
|-12.4%
|2.68%
*2011年4月29日起計
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