【基金投資】美國、新加坡REITs　邊隻跑贏領展？

在去年中的社會運動及新冠肺炎疫情影響下，房地產投資信託基金（REITs）股價大幅滑落。本港11隻上市Reits之中，市值最大的領展房產基金（00823）周一宣布去年業績盈虧損173億元，但派息仍按年增加6%至2.87元，息率為4.83%。計算過去十年回報，總回報率達350%；由2月19日美股開始下挫起計，則跌約21%。其實除了香港以外，美國和新加坡的REITs市場更為成熟，而且數目和種類較香港要多得多，當地REITs回報又是否比得上領展？

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1. 美國REITs

美股REITs數量超過200隻，市值規模達到創紀錄的1.33萬億美元，是全球最大的REITs市場。從整體而言，以基建類REITs的投資回報最高，合共有6隻，其中以American Tower Corporation（AMT）規模最大亦最具代表性，市值達到1052億美元，其十年總回報率達636%。此外，經營數據中心的龍頭公司Equinix（EQIX）表現突出，十年回報達740%。

Reits名稱 十年總回報率 2月19日至今回報率 派息率 美國電塔（AMT） 636% 5.55% 1.67% 冠城國際（CCI） 469% 5.03% 2.84% 普洛斯（PLD） 356% -4.75% 2.49% Equinix（EQIX） 740% 10.54% 1.53% 賽門房地產集團（SPG） -1.24% -55.99% 14.06%

2. 新加坡REITs

新加坡為亞洲第二大REITs市場，共有43隻REITs上市，合計市值在811億新加坡幣左右，僅次於日本，但息率平均有超過6厘，比日本的平均大約4厘較為吸引，以下為數隻市值較大的REITs表現，雖然回報未及得上領展，但勝在抗跌能力較比領展強。

Reits名稱 十年回報率 2月28日至今回報率 派息率 凱德商務產業信託（C61U） 71.47% -10.16% 2.18% 豐樹商產信託（N2IU） 274.47%* -4.3% 1.35% 新達信託（T82U） 92.94 -12.4% 2.68%

*2011年4月29日起計

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