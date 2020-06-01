【美股早市】波音及航空股走強 道指倒升 注視美國示威及中美發展

美國總統特朗普上周五發表針對中國的強硬言論，市場觀望華府官員之後會否公布跟進措施，而中國率先暫停進口美國農產品，令中美首階段貿易協議面臨危機。美國內部示威騷亂蔓延，亦影響投資氣氛，美股周一開市偏軟，道指曾跌162點，但隨著航空和旅遊相關股份走強，美股倒升，道指漲逾30點。

飛機生產商波音（Boeing，美：BA）漲2.5%；美國4大航空公司：達美航空（Delta Airlines，美：DAL）、聯合航空（United Airlines，美：UAL）、美國航空（American Airlines，美：AAL）和西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）升幅介乎4.8%至6.7%。

萬豪國際（Marriott International，美：MAR）和郵輪公司Norwegian Cruise（美：NCLH）則漲5.5%和7.5%。

受美國多處騷亂搶掠商店，大型連鎖零售商Target（美︰TGT）和沃爾瑪（Walmart，美︰WMT）關閉分店，股價下挫，分別跌2.2%和1.1%。

電商亞馬遜（Amazon，美︰AMZN）縱獲摩根士丹利把股票目標價上調200美元，達到2800美元，股價升1.3%。

藥廠Eli Lilly（美︰LLY）開始研發針對新冠肺炎的療程，股價先升後回，跌0.2%。

中國5月製造業採購經理指數（PMI）報50.7勝預期，增加市場憧憬中國在疫情後迅速經濟復甦，加上特朗普未對中國出招，澳元向好，最多升1.6%，高見67.73美仙的4個月高位；美元軟，美匯指數曾跌0.5%，低見97.85，是3月中旬以來最低。

責任編輯：方賢

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