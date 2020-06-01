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【REIT王放榜】派息連增14年　領展盈利前景還看3大因素

股樓投資 21:35 2020/06/01

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市場原以為去年中的社會運動及年初爆發的疫症會打擊領展（00823）業務，豈料剛公布的全年業績宣布，全年每單位派息仍按年增加6%至2.87元，連增14個年度的紀錄並未斷纜，反映其必需消費性質的屋邨商場組合和停車場成功抵住經濟下行的衝擊。即使內地商場人流因疫情大跌，對領展影響亦有限。隨著疫情降溫，領展新一年業務增長及派息前景仍值得期待。惟鑑於目前處於多事之秋，領展派息前景仍要看以下3大因素。

相關文章：【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？

第一，是比重最高的本港商場組合今年餘下時間的營運情況。領展早前表示，由於物業大多不位於購物區，去年本地社運事件只對集團個別商場有影響，本港商場全年續租租金仍可保住雙位數增幅。然而今年稍後亦有立法會選舉，加上本港經濟今年或因疫情面對更大壓力，為保物業出租率，不少租約開始出現減租情況，上述兩因素對其本港物業的營運影響仍不能忽視。

第二，是集團對外拓展的進度。領展除中港，亦有意在澳洲、日本及新加坡等地收購物業。集團表示，手上資金充足，加上經濟轉差，以合理價格買入優質資產的機會相對增加，因此今年來自收購的增長動力值得期待。

相關文章：【REIT王落難】放榜前夕續大跌　5厘息領展撈得底未？

第三，是集團回購力度。管理層未有為今年回購定下配額，但集團手上可用資金逾百億元，加上領展近期經歷地產股洗倉潮，令集團短期內能以更便宜價錢回購股份。當然亦要同時看投資者會否較傾向以股代息，局部抵銷被回購單位。

 

撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 經濟

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