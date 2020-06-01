  • 30°C
香港時間 : 2020601日 (一) 21:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】Oxyair Mask 6月4日抽籤發售　90元30個（附訂購連結）

商業 21:08 2020/06/01

分享：

香港口罩生產商Oxyair Mask HK今日更新登記網址及詳情。（Oxyair Mask Facebook圖片）

新冠肺炎疫情稍有緩和，但口罩仍是市民的必需品。香港口罩生產商Oxyair Mask HK，早前公布將於6月4日抽籤發售三色彩虹口罩別注版，粉紫、粉紅、粉綠3種顏色，每盒30個售90元，並於今日（6月1日）更新登記網址及詳情。（按此訂購

【口罩供應】OxyAIR Mask HK第三輪開售　一盒90元名額4萬個

網站於6月4日早上9：30至6月5日早上9：30開放登記，登記抽籤名額20萬個（額滿即止），購買名額為4萬個，每人限購3盒。

中籤者會於6月5日或以前收到第三方系統供應商附有付款連結的電郵，未能中籤者也會於6月5日或以前收到未能成功中籤通知電郵。中籤者必須於6月8日或以前完成付款，逾期付款連結無效。登記人仕在限時內只需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料，每個電郵及電話只能登記一次，重複無效。

【口罩供應】港牌口罩減價2成　愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）

發貨日期將會於6月25日至7月10日期間每天分批發貨，系統將以客戶付款之先後次序順序發貨，當發貨後客戶將收到發貨通知。

【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證　通過ASTM美國標準

口罩規格

OxyAIR 3 PLY Surgical Face Mask 彩虹口罩三色別注版
件數: 30（每盒3包，每包10件裝）
規格: PFE≧99%, BFE≧99%, VFE≧99%
尺寸: 17.5 x 9.5cm
顏色: 粉紫色x10，粉紅色x10，粉綠色x10
產地: 香港

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【口罩供應】OxyAIR Mask HK第三輪開售　一盒90元名額4萬個
2020/05/29
【口罩供應】OxyAIR Mask HK第三輪開售　一盒90元名額4萬個
【口罩供應】港牌口罩減價2成　愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）
2020/05/29
【口罩供應】港牌口罩減價2成　愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）
【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證　通過ASTM美國標準
2020/05/25
【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證　通過ASTM美國標準
【口罩供應】「Q嘜」認證口罩可信嗎？　標誌局：每年巡查兩次
2020/05/25
【口罩供應】「Q嘜」認證口罩可信嗎？　標誌局：每年巡查兩次
疫情 口罩 新冠肺炎

上一篇文章

【保就業計劃】只幫員工就業　零售商：租金太貴難撐下去

下一篇文章

【香港零售】港整體零售續跌　消費優惠有助個別類別跌幅收窄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【口罩供應】港牌口罩減價2成　愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）
【口罩供應】港牌口罩減價2成　愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）
【遙距營商計劃】D-Biz供應商逾2千　下月6日截止申請
【遙距營商計劃】D-Biz供應商逾2千　下月6日截止申請
【口罩供應】OxyAIR Mask HK第三輪開售　一盒90元名額4萬個
【口罩供應】OxyAIR Mask HK第三輪開售　一盒90元名額4萬個
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【日本疫情】日本研最快今夏放寬4國入境限制　香港暫時無份
【日本疫情】日本研最快今夏放寬4國入境限制　香港暫時無份