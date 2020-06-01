【口罩供應】Oxyair Mask 6月4日抽籤發售　90元30個（附訂購連結）

▲ 香港口罩生產商Oxyair Mask HK今日更新登記網址及詳情。（Oxyair Mask Facebook圖片）

新冠肺炎疫情稍有緩和，但口罩仍是市民的必需品。香港口罩生產商Oxyair Mask HK，早前公布將於6月4日抽籤發售三色彩虹口罩別注版，粉紫、粉紅、粉綠3種顏色，每盒30個售90元，並於今日（6月1日）更新登記網址及詳情。（按此訂購）

【口罩供應】OxyAIR Mask HK第三輪開售 一盒90元名額4萬個

網站於6月4日早上9：30至6月5日早上9：30開放登記，登記抽籤名額20萬個（額滿即止），購買名額為4萬個，每人限購3盒。

中籤者會於6月5日或以前收到第三方系統供應商附有付款連結的電郵，未能中籤者也會於6月5日或以前收到未能成功中籤通知電郵。中籤者必須於6月8日或以前完成付款，逾期付款連結無效。登記人仕在限時內只需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料，每個電郵及電話只能登記一次，重複無效。

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發貨日期將會於6月25日至7月10日期間每天分批發貨，系統將以客戶付款之先後次序順序發貨，當發貨後客戶將收到發貨通知。

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口罩規格

OxyAIR 3 PLY Surgical Face Mask 彩虹口罩三色別注版

件數: 30（每盒3包，每包10件裝）

規格: PFE≧99%, BFE≧99%, VFE≧99%

尺寸: 17.5 x 9.5cm

顏色: 粉紫色x10，粉紅色x10，粉綠色x10

產地: 香港

責任編輯：朱悅瀅