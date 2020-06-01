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金沙4月經調整EBITDA虧損8億元 5月經營情況相若

金融經濟 20:58 2020/06/01

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金沙於4月及5月期間，根據2018年金沙中國循環融資借入總額4.04億美元。

金沙中國 （01928） 繼首季淨虧損1.66億美元後，4月亦錄得淨虧損1.8億美元（約14億港元），期內淨收益大減98.7%至900萬美元；4月經調整物業EBITDA虧損約1.05億美元（約8.19億港元）。

金沙指，根據可得的初步資料，5月的淨收益、經營虧損、淨虧損及經調整物業EBITDA虧損，與4月並無重大差異。金沙於4月及5月期間，根據2018年金沙中國循環融資借入總額4.04億美元。

受新型冠狀病毒全球大流行影響的經營環境下，金沙按月估計經營成本約1.1億美元、開發及保養資本開支約6500萬美元及利息開支約2500萬美元。金沙表示，已採取各種緩和措施（包括為盡量減低非必要項目的現金流出而進行一項削減成本計劃）成功過渡現時環境。

截至5月29日日，金沙持有流動資金合共24.1億美元，包括現金及現金等價物總額8.01億美元及根據2018年金沙循環融資獲得可供動用的借貸限額16.1億美元。金沙中國相信，其將能有助其持續經營業務，完成進行中的主要建設項目，並迎接目前新冠肺炎全球大流行帶來的挑戰。

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