【強積金】保就業計劃推出一周 中銀保誠收到逾兩萬個申請

▲ 保就業計劃推出已一周，4間強積金（MPF）受託人提醒，是項申請於6月14日截止。

自從政府於上周一（5月25日）推第一期「保就業」（ESS）計劃，距今已有一周，有強積金（MPF）受託人對反應作出回應。其中，中銀保誠表示，截至5月底共收到超過1萬1千名僱主，以及逾1萬3千位自僱人士的ESS申請。而BCT銀聯集團透露，共收到逾1.5萬個「保就業」計劃代理人的要求，提供僱主及自僱人士的MPF紀錄證明書。

另方面，MPF「一哥」滙豐指，近日收到的查詢，除了保就業計劃的申請過程外；亦有不少詢問是否收到政府委聘的代理人，有關提交強積金紀錄證明的要求。

滙豐發言人表示，自上周二（26日）開始接收提供強積金記錄的要求，已按照既定程序處理第一批要求。發言人又指，作為全港最大的強積金供應商之一，將繼續積極配合政府委聘的代理人，在獲得申請人授權後提供所需文件，務求令旗下的客戶能盡快收到相關的資助。

滙豐發言人補充，整個「保就業」計劃由政府統籌，並委托代理人處理有關申請及計算。而滙豐收到大量強積金成員查詢，超過三成是關於保就業計劃的申請過程，例如填寫網上申請的強積金註冊或參與號碼，成員可在申請網站找到相關資料。僱主及自僱人士需留意的是，第一期保就業計劃只適用於今年3月31日或之前已開設的強積金戶口。換言之，在2020年4月1日或以後才開設強積金戶口的僱主及僱員，不具備申請資格。 再者，是次申請「保就業」計劃的僱主及自僱人士無須自行提交強積金資料，亦無須向滙豐強積金繳交任何費用，亦不會主動要求申請者提交任何個人資料.

此外，BCT銀聯集團說，除了旗下兩個強積金計劃外，亦有為其他強積金計劃提供信託服務。截至上周六（5月30日），共收到超過15,000個「保就業」計劃代理人 （ESS代理人） 的要求，提供僱主及自僱人士的MPF紀錄證明書。至於有關申請數字詳情，政府已委聘ESS代理人處理相關事宜。

BCT銀聯重申，ESS申請將於6月14日截止，預計更多僱主及及自僱人士將陸續提出申請，會全力協助他們作出申請，亦會積極配合ESS代理人的工作，提供所需文件，令合資格的僱主及自僱人士盡快獲得補貼。

BCT銀聯又說，自從ESS於5月25日開始接受申請後，仍然接獲大量僱主及自僱人士的查詢，包括如何使用ESS網上申請平台、申請條件、罰則、以及查閱過往供款紀錄，部分僱主亦表示未能登入ESS網上申請平台，以及強積金計劃參與編號已被其他申請人登記等問題。

中銀保誠策略及業務渠道管理主管陳子樑表示，截至5月底，共收到超過1萬1千位僱主，以及超過1萬3千位自僱人士的ESS申請。

問及強積金（MPF）僱主及自僱人士，又或職業退休計劃（ORSO）的僱主等申請人有否遇疑難，陳子樑回應，填報申請時，僱主名稱必須與商業登記證，或其他機構登記證上的僱主名稱一致。僱主申請補貼時須準確輸入強積金信託公司、強積金計劃名稱、強積金計劃註冊或參與號碼等資料。而ESS申請登記網站已詳細列出登記時注意事項及申請辦法，有意申請的僱主及自僱人士，最好查閱該網站的更新資訊。

另外，宏利則再三提醒3大注意，包括︰

（1）確保所填寫資料正確，例如計劃註册編號；

（2）僱主在考慮選擇以那一個月份 （即2019年12月至2020年3月） 作為指定月份計算補貼時，也應要比較三月份的僱員總數（即使當時沒有支薪也計算在內）。若補貼期內（即6至8月）任何一個月有支薪的僱員人數，少於3月的偏員總數（包括沒有支薪），將會面對罰款。

（3）可參考現時MPF供應商的網站所提供資料，確保資料無誤。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪