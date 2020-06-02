【創科前望】香港初創發展靠甚麼？　薛永恒：意念要落地生產【有片】

創新及科技局局長薛永恒上任一個多月，馬不停蹄到訪創科局旗下的科技園、數碼港、生產力促進局。「其實也去了很多研發中心，亦見了很多商界朋友，希望聽取他們的意見。當然我有自己的想法，但自己一定有盲點，能夠透過溝通去理解不同朋友的意見，也非常重要。」

▲ 創新及科技局局長薛永恒表示，在港推動創科，要為社會及經濟帶來裨益，資金及人才都很重要。（程志遠攝）

談到科技如何促進經濟，薛永恒強調要協作。「如何令本地的意念、研發得到不同團體、界別及產業鏈的持份者協助，最終落地生產及商品化，令香港有最大得益，這是我所說的協作。」



他提及在機電工程署時，該署曾為一間研發節能方案的港企，提供現實環境測試場地及認證，繼而發展至利用政府設施變身為初創「共享試驗場」，最後推出機電創科網上平台（E&M InnoPortal），透過平台配對，促進和推動創新科技的研發和應用。

鼓勵智能生產回流香港

雖然香港地少人多，很難在港完成所有生產。但他相信一些高價值、高增值的生產程序如智能生產，可在香港完成。政府早前宣布向創新及科技基金注資20億元，推行「再工業化資助計劃」，薛永恒表示局方已取得資助撥款，希望吸引廠家在港設智能生產綫，每條生產綫可申請1,500萬資助。「又或是一個配對計劃，如需4,500萬成立的生產綫，廠家出3,000萬，政府資助1,500萬。」



他希望計劃可在今年內展開，未來一至兩個月會發出邀請，成立一個業界專家委員會去做評審。但他坦言，必須有一個平靜的社會環境，才可吸引投資者。

人才要培育 更要引導

科技發展除了要有好的環境，更重要的是人才。在培養及挽留人才方面，薛永恒指香港的中學及大學有提供足夠的STEM教育，但仍需助年輕人進入職場。他相信，政府早前宣布擴大「研究員計劃」和「博士專才庫」資助範圍，如為聘請博士後專才的科企提供每月最多3.2萬資助。未大學畢業的，又有「創科實習計劃」，最長為期3個月，每月資助最高10,500元。



「創科是需要人才去推動，如何培養香港的年輕人對創科的支持、熱愛及能力，這亦是我們現在的工作。」

記者：梁巧恩



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