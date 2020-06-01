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【Zoom安全疑雲】Zoom向GitHub尋求意見　擬加強視像通話加密技術

科技 20:50 2020/06/01

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路透社報道指，Zoom向開源程式托管平台GitHub尋求意見，計畫為付費用戶及學校等機構，加強視像通話加密技術。

在新冠肺炎疫情下，視像通訊平台Zoom大受青睞，不過卻屢次爆出保安漏洞醜聞。Zoom行政總裁袁征也曾就相關問題致歉，並承諾在90日內致力加強網絡安全。近日路透社報道指，Zoom向開源程式托管平台GitHub尋求意見，計畫為付費用戶及學校等機構，加強視像通話加密技術。

>>>【Zoom安全疑雲】Zoom修補計畫持續進行　暫禁使用GIF平台功能

>>>【Zoom安全疑雲】黑客入侵遙距聖經班播不雅片段　美國教堂怒告Zoom

路透社報道提及，Zoom早前在GitHub上公開端到端加密視像產品的設計草案，並開放原始碼邀請密碼學專家、非營利組織、倡導團體、客戶和其他單位給予意見。而Zoom就計畫將公開密鑰加密 （Public-key cryptography）運用在會議金鑰（Session Key），實踐端到端加密的功能。

Zoom安全顧問Alex Stamos證實，Zoom將推出新加密服務，而是次設計有三個重要目標，包含機密性、廉正性和禁止傷害性言論。機密性所指的是經過授權的會議參加者，才可存取會議內容與數據；廉正性則是不在會議內的人，無法干擾與破壞會議內容；禁止傷害性言論則代表當參加者出現謾罵或濫用等行為時，Zoom提供舉報機制，防止傷害性言論出現。

報道指，該功能預計主要應用在付費客戶及學校等機構上，不包括免費用戶。而Zoom則表示，目前正與各方利益關係人進行初步的溝通與意見諮詢，暫不清楚哪些非牟利組織或用戶將有資格獲得加密服務。完成意見評估後，會將各方建議納入至最終設計中。

>>>【Zoom安全疑雲】美國聯邦貿易委員會：已著手調查Zoom

責任編輯：曾曉汶

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