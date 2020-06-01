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【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事

股樓投資 20:13 2020/06/01

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網易周二（２日）開始招股，預期反應非常熱烈，在認購前不妨了解這家公司多一點。

1 創辦人丁磊

今年49歲的浙江寧波人丁磊，畢業於成都電子科技大學，在1997年6月成立網易（NetEase），當時與張朝陽、王志東並稱為網絡三劍客。在創立網易公司之前，丁磊曾是中國電信的一名技術工程師，後擔任一家美國數據庫軟件公--美國賽貝斯（中國）（Sybase）的技術支援工程師。2020年4月6日，丁磊以1400億元人民幣財富名列《胡潤全球百強企業家》第45位。

2 為何使用163.COM

網易的官方網址是www.163.com，原來網易初期主要業務是出售郵件系統軟體的授權，直至1998年推出了163.com為域名的免費Web郵件服務，而「163」是當時內地最常用的撥號上網號碼，對網易Web郵件服務成功起了重要作用。後來網易跟隨新浪（Sina）及搜狐（Sohu）推出入門網站，被稱為內地三大入門網站。

3 股價升逾百倍

在丁磊帶領下，網易在2000年到美國納斯達克上市，是赴美的中概股先鋒，當年招股價為15.5美元，截至上周五（29日）收報382.9美元。經調整2006年1股拆4股因素，網易股價過去20年的升幅已經超過100倍，是現時所有中概股中累計升幅最勁的一員。

4 內第六大網股

網易主要收入來源是網上及手機遊戲，在內地僅次於騰訊（00700）。據App Annie的數據，按2019年iOS及Google Play綜合用戶支出計算，網易已成為全球第二大移動游戲公司。現時網易市值約494億美元（約3,850億港元），排名在阿里巴巴（09988）、騰訊、美團點評（03690）、京東及拼多多之後的內地第六大網股。

5 複合年增長率3成

網易股價能夠長期跑贏大市，與其收入及盈利歷年來高速增長有關。在2004年時，網易的營業總收入為9.04億元（人民幣，下同），凈利潤4.41億元。到了2019年營業總收入已增至592.41億元，凈利潤達212億，即過去15年來複合年均增長率達32%及29.5%。能夠長期保持高增長率並不簡單，難怪在投資界流傳丁磊一段說話：「全世界逾萬家企業，只有1%，約100家能夠在過去20年，每年資本回報率均超過20%，而在中國只有兩家，一家是芧台，一家是網易。」

撰文 : 李兆明

網易（美：NTES） 香港股票 IPO 丁磊 阿里巴巴－SW（09988） 美團點評 阿里巴巴 騰訊

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