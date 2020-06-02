【疫市營商】本地珠寶品牌les amis生意「負增長」　轉攻網上生意挽銷情

▲ 本地珠寶品牌 les amis創辦人許日永（左）表示，疫情下面對無新定單、舊單遭棄貨、原材料供應緊張等困難，希望藉網上生意挽救銷情。圖右為另一創辦人許蔡瑛琪。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情影響本地零售，珠寶首飾更是零售重災區。本地珠寶品牌les amis創辦人許日永（Wayne）及許蔡瑛琪（Angela）均表示，公司主要供貨給外國及本地百貨公司，於珠寶櫃上架。但疫情下面對無新定單、舊單遭棄單、原材料供應緊張等困難，生意「跌到負」，希望轉攻網上生意挽救銷情。

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許日永坦言：「有些客戶即使接了貨，也沒錢找數，因為無客賣不出。」因此，該公司唯有投放更多時間於網銷，希望有一線生機。許蔡瑛琪表示，疫情期間轉攻經營網上生意，包括在Instagram緊密帖圖文、回覆客人查詢等，「Instagram查詢多了好幾倍，有時凌晨2至3點仍在覆客人。」許日永補充，疫情期間的網上生意按年增加2至3倍，比預期中好，雖然網上生意基數小，遠遠不及線下零售，但亦是一大鼓舞。

▲ 許日永相信，品牌簡約的款式經得起時間考驗，唯有等待疫情好轉後，再慢慢銷售出去。（les amis提供圖片）

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珠寶首飾屬貴價貨品，傳統甚少於網上售賣。但許日永認為，品牌定價較低，鑽石及18k金首飾，3千多元至幾萬元都有交易，網購數千元的客人亦有不少，加上網上成本低但接觸層面較廣。「我們大部分是本地客，沒想到亦有馬來西亞及澳洲客，透過網上購買。」這令他對進軍網上之路更有信心，未來希望投放更多資源於網銷，如做直播營銷。

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記者：朱悅瀅