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【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992明日招股　一手入場費7778元

新股IPO 15:56 2020/11/30

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泡泡瑪特最快於12月1日招股。

Pop Mart泡泡瑪特 （新上市編號：09992） 計劃發售1.357億股，集資最多6.74億美元（約52.2億元），招股價介乎31.5元至38.5元，一手（200股）入場費7777.6元，公司於周二起至周五招股，預計12月11日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利、中信證券。

承銷商之一的中信證券發表報告給予泡泡瑪特的估值為421.2億港元至561.6億港元，相當於明年預測市盈率30倍至40倍。

泡泡瑪特成立於2010年，主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，並自行設計「盲盒」玩具。公司目前在全國營運逾100家綫下門店及超過800家機械人商店。

泡泡瑪特引述弗若斯特沙利文報告指，按參觀人次計，公司舉辦了中國最大的潮流玩具展。同時，泡泡瑪特憑藉的會員計劃、綫上潮流玩具社群及各種潮流玩具文化活動，形成了一個龐大且活躍的粉絲社群。

上市文件顯示，2017年至2019年，泡泡瑪特收入分別為1.58億元（人民幣.下同）、5.14億元、16.83億元。2018和2019年的收入增幅分別為225.4%、227.2%，連續兩年保持高速增長

2017年及2018年，公司淨利潤分別為156萬元、9952萬元。而2019年度淨利潤達4.51億元，按年大增3.5倍。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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記者：謝卓榮

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