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【新股IPO】泡泡瑪特本周尋求上市聆訊　集資最多23.4億元

新股IPO 11:33 2020/11/17

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泡泡瑪特於本周尋求上市聆訊。

內地潮流玩具公司（Pop Mart）於今年6月向聯交所遞交主板上市申請。據外電報道指，Pop Mart將於本周尋求上市聆訊，計劃集資2至3億美元（最多23.4億元）。聯席保薦人為摩根士丹利、中信里昂證券。

泡泡瑪特成立於2010年，主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，並自行設計「盲盒」玩具。公司目前在全國營運逾100家綫下門店及超過800家機械人商店。

泡泡瑪特引述弗若斯特沙利文報告指，按參觀人次計，公司舉辦了中國最大的潮流玩具展。同時，泡泡瑪特憑藉的會員計劃、綫上潮流玩具社群及各種潮流玩具文化活動，形成了一個龐大且活躍的粉絲社群。

上市文件顯示，2017年至2019年，泡泡瑪特收入分別為1.58億元（人民幣.下同）、5.14億元、16.83億元。2018和2019年的收入增幅分別為225.4%、227.2%，連續兩年保持高速增長

2017年及2018年，公司淨利潤分別為156萬元、9952萬元。而2019年度淨利潤達4.51億元，按年大增3.5倍。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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