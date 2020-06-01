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【香港零售】港整體零售續跌　消費優惠有助個別類別跌幅收窄

商業 20:13 2020/06/01

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本港4月份零售業總銷貨價值的臨時估計為241億元，較去年同月下跌36.1%。（程志遠攝）

本港4月份零售業總銷貨價值的臨時估計為241億元，較去年同月下跌36.1%，勝於市場預期的「大跌40%」；而與上月大跌42%相比，跌幅略為收窄。香港零售管理協會謝邱安儀認為，去年4月的基數少於3月，加上今年港人外遊情況減少，以及銷售有輕微回升，所以整體跌幅錄得收窄。

她稱，有個別類別如百貨公司、電器及其他未分類耐用消費品，以及傢具及固家裝置，在上月仍錄得較高的跌幅，4月則收窄；更舉例百貨公司受惠於近來推出的多項消費優惠，由3月份跌43.4轉為4月跌18.0。至於電器方面，由於天氣轉熱、加上更多港商依靠網上聯繫，電子產品及電器有增長。但她強調，即使跌幅收窄仍然是下跌；更以珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物等為例，維持與去年同期高的跌幅。故她認為對於整體零售市道，仍然是不理想。

【香港零售】香港零售幾時回暖？ 分析師料5月零售跌幅仍達30%

全球各地正為恢復經濟做準備。但她認為首批恢復往來的旅客以商貿等為主，旅客仍未能完全恢復。故在5月份即疫情緩和，本港珠寶、化粧品及健康產品等依賴旅客的零售商，仍然持續有較高的跌幅。

【香港零售】4月本港零售跌36.1%　勝於市場預期

不過，她強調6月份是非常關鍵，需要視乎疫情和社會事件的發展情況，最近疫情緩和卻再次爆發社會事件，大部份類別仍認為續跌。而她亦預計今年上半年的零售市況，將會維持在下跌30%至50%。

【港區國安法】總商會調查：過半企業料短期業務受拖累　最憂慮外國制裁

記者：馬意文

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