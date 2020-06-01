【慳住食攻略】搜羅至抵三餐 這樣吃一天70元也用不完？

現時經濟環境欠佳，各位在消費時都應該更爲節儉，讓自己有更多資本走更遠的路。要令自己消費得更精明，衣、食、住、行，都要駛得更聰明。今期iMoney編輯先從大家的伙食費著手，替大家庭搜羅不同餐廳優惠。

早餐：7-Eleven 「朝食三文治套餐」、「朝氣麵包套餐」（$24/$12）

食量不太大的你，也許可以三文治作爲你的第一餐，而7-Eleven兩款早餐組合 「朝食三文治套餐」及「朝氣麵包套餐」就相當超值！有即日起，只要付上$24就可買到朝食三文治套餐，可選擇7-SIGNATURE黑松露濃厚滑蛋/雙重芝士火腿、吉列蝦餅拼蛋沙律、燒汁雞肉蛋沙律、吉列雞扒生菜三文治，加配7Cafe熱即磨咖啡、淳茶舍500毫升、水動樂電解質飲品500毫升、雀巢茶品480毫升、美粒果420毫升樽裝果汁，任何一款飲品；朝氣麵包套餐就只需$12，可選包括7-SIGNATURE朱古力味蜜瓜包、富良野蜜瓜包、香濃朱古力包、北海道3.6牛乳包、紅豆包、芝士包、吞拿魚包、日式咖喱牛肉包、忌廉牛油軟包，任何一款麵包，加配維他奶鈣思寶250-375毫升、維他牛奶飲品236-250毫升、維他奶山水豆漿236毫升，任何一款盒裝飲品。（星期六、星期日全日供應日）

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午餐：麥當勞麥炸雞套餐（$25）

5月27日起麥當勞將麥炸雞加入超值套餐大行列，並以限定優惠價HK$35登場，若使用「銀聯二維碼」購買超值套餐，更可減HK$10，話句話說只要$25元就能夠食到！

晚餐：「為食公司」半價丼飯（$15）

位於深水埗，剛開業不久的「為食公司」為與香港人共渡時艱，特意見推出$15大大碗日式丼飯優惠，每日會輪流推出指定丼飯，全日供應，更沒有數量限制，只限堂食。日式丼飯的種類亦算多選擇，包括有汁燒牛肉丼、豚肉丼、滑蛋鰻魚丼等等，不過優惠期只去到6月30日，各位讀者記得把握機會。