【科技精華】Apple與Android系統齊現漏洞？

▲ 電腦、電話系統死機及漏洞很常見,近日就有專家指Apple登入工具有漏洞,而Apple的iOS對家Android亦有網民發現離奇「死機」事件,非常奇怪。

電腦、電話系統死機及漏洞很常見,近日就有專家指Apple登入工具有漏洞,而Apple的iOS對家Android亦有網民發現離奇「死機」事件,非常奇怪。

Apple去年就推出「Sign In with Apple」的登入工具,讓擁有Apple ID的用戶在使用第三方程式時,毋需再輸入帳號密碼即可快速登入。但近日有安全研究專家指出「Sign In with Apple」出現漏洞,蘋果其後亦證實,並指已進行修補。

【網絡安全】「Sign in with Apple」現安全漏洞 蘋果證實並已修補

當Android用戶正在恥笑iOS用戶時,其實Android亦問題多多。事源近日網上瘋傳將一張風景相片,設置成手機桌布後,足以癱瘓手機系統!這個漏洞主要針對Android系統,當中以三星手機的情況最嚴重,有用家改用涉事圖片後,使用者介面(UI)直接死機。

Android系統遭一桌布拖垮?疑與色域有關

奉勸廣大用戶在使用各種系統時,必須更新到最新版本,以防系統出現漏洞,讓黑客有機可趁。而網絡出現的死機疑雲,用戶亦不必嘗試,否則要有強大的信心能將機體回復至出廠設置。

責任編輯:李彥煒