【科技精華】Apple與Android系統齊現漏洞？

▲ 電腦、電話系統死機及漏洞很常見，近日就有專家指Apple登入工具有漏洞，而Apple的iOS對家Android亦有網民發現離奇「死機」事件，非常奇怪。

電腦、電話系統死機及漏洞很常見，近日就有專家指Apple登入工具有漏洞，而Apple的iOS對家Android亦有網民發現離奇「死機」事件，非常奇怪。

Apple去年就推出「Sign In with Apple」的登入工具，讓擁有Apple ID的用戶在使用第三方程式時，毋需再輸入帳號密碼即可快速登入。但近日有安全研究專家指出「Sign In with Apple」出現漏洞，蘋果其後亦證實，並指已進行修補。

【網絡安全】「Sign in with Apple」現安全漏洞 蘋果證實並已修補

當Android用戶正在恥笑iOS用戶時，其實Android亦問題多多。事源近日網上瘋傳將一張風景相片，設置成手機桌布後，足以癱瘓手機系統！這個漏洞主要針對Android系統，當中以三星手機的情況最嚴重，有用家改用涉事圖片後，使用者介面（UI）直接死機。

Android系統遭一桌布拖垮？疑與色域有關

奉勸廣大用戶在使用各種系統時，必須更新到最新版本，以防系統出現漏洞，讓黑客有機可趁。而網絡出現的死機疑雲，用戶亦不必嘗試，否則要有強大的信心能將機體回復至出廠設置。

責任編輯：李彥煒