【美股戰報】全美反警暴示威蔓延　中美博奕再升級　道指低開100點

全美爆發反警暴示威浪潮，加上中美緊張關係再度升溫導致美股受壓，道指跌108.27點，或0.43%，報25274.84點；納指跌17.75點，或0.19%，報9472.12點；標指跌10.17點，或0.33%，報3034.14點。

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）被壓頸致死，連續第6日引發反警暴示威浪潮，至今已蔓延至最少75城市，約4100人被捕。21個州份、逾40地方已實施宵禁，規模為是1968年黑人民權領袖馬丁路德金遇刺以來首見。

市場擔心重啟經濟進程因而受挫。為保障安全，亞馬遜（美：AMZN）收窄位於芝加哥、洛杉磯等城市的配送範圍，並且對路線進行調整；蘋果公司（美：APPL）已關閉全國大部分的門市；超市巨頭Target（美：TGT）也在全美各大城市陸續關店。分析預料，在4月中旬起略微上升的消費者信心指標，或因騷亂而在6月初再度回落。

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中美緊張關係再度升級，《彭博》引述知情人士透露，中國政府已指示國有農產品商貿公司，暫停進口包括大豆在內的美國農產品，亦有傳中國買家取消部分美國豬肉訂單。

美國國務卿蓬佩奧周日（5月31日）表示，歐洲各國必須停止與中國電訊設備商華為的生意往來，並將華為從5G網絡系統中剔除，改用西方技術。據《金融時報》周一（1日）引述英國官員報道，指美國禁令將對華為參與英國5G建設的計劃造成極嚴重的影響，已就此展開緊急檢視。

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另外，Tesla創辦人馬斯克創辨的Space X，其載人龍飛船（Crew Dragon）的「獵鷹9號」火箭於上周六（5月30日）成功發射升空，將兩名美國太空總署（NASA）的太空人送上國際太空站，並與國際太空站成功對接，成為美國首個商業營運的載人升空任務。Tesla股價升逾4%，現報每股839美元。

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