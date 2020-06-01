簽約未夠兩周即撻定　雋睿買家慘蝕100萬

中美關係進一步惡化，市場再度擔心香港前景，除了二手市場屢錄零星撻訂，就連一手市場也受影響。據成交紀錄冊資料顯示，永義集團旗下九龍塘延文禮士道項目雋睿，雖然連日都有成交，日前更連沽出兩伙單位，套現逾2,600萬元，惟有買家近期撻訂。

據成交紀錄冊資料顯示，撻定單位為1座3樓C室，實用面積677平方呎，買家早前以2,052.4萬元購入單位，並於5月23日簽定臨時買賣合約，支付樓價5%訂金，即約100萬元，惟交易終無進展，料遭發展商沒收逾100萬元的訂金。

雖然買家撻訂原因很多，未必與香港局勢有關，惟近期二手市場屢錄零星撻訂，都與買家看淡後市有關。假如日後撻訂持續增加，始終影響買家入市信心，繼而推跌樓價。不過，市場錄得撻訂之際，同時也屢見高價成交，反映市況二極。

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