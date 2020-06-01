  • 30°C
香港時間 : 2020601日 (一) 19:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

簽約未夠兩周即撻定　雋睿買家慘蝕100萬

股樓投資 19:29 2020/06/01

分享：

中美關係進一步惡化，市場再度擔心香港前景，除了二手市場屢錄零星撻訂，就連一手市場也受影響。據成交紀錄冊資料顯示，永義集團旗下九龍塘延文禮士道項目雋睿，雖然連日都有成交，日前更連沽出兩伙單位，套現逾2,600萬元，惟有買家近期撻訂。

據成交紀錄冊資料顯示，撻定單位為1座3樓C室，實用面積677平方呎，買家早前以2,052.4萬元購入單位，並於5月23日簽定臨時買賣合約，支付樓價5%訂金，即約100萬元，惟交易終無進展，料遭發展商沒收逾100萬元的訂金。

雖然買家撻訂原因很多，未必與香港局勢有關，惟近期二手市場屢錄零星撻訂，都與買家看淡後市有關。假如日後撻訂持續增加，始終影響買家入市信心，繼而推跌樓價。不過，市場錄得撻訂之際，同時也屢見高價成交，反映市況二極。

相關文章：買家轉軚想移民　寧撻訂蝕30萬

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 柳家平

相關文章

【樓市分析】特殊待遇或失去　港樓危危乎？
2020/05/28
【樓市分析】特殊待遇或失去　港樓危危乎？
【樓市分析】外資或掀賣樓潮　樓市何去何從
2020/05/31
【樓市分析】外資或掀賣樓潮　樓市何去何從
撻訂 雋睿

上一篇文章

【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？

下一篇文章

【綱易IPO】明起招股集逾200億　入場費12727元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【網民熱話】欲移民後悔買居屋　網民遭圍插：移完去掃地？
【網民熱話】欲移民後悔買居屋　網民遭圍插：移完去掃地？
【網上演唱會】五月天綫上演唱會今晚有得睇 粉絲緊記把握機會登記【附連結】
【網上演唱會】五月天綫上演唱會今晚有得睇 粉絲緊記把握機會登記【附連結】
【樓市分析】外資或掀賣樓潮　樓市何去何從
【樓市分析】外資或掀賣樓潮　樓市何去何從
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片
【有盈退休】曾智華：「投資明燈」出手喇！
【有盈退休】曾智華：「投資明燈」出手喇！