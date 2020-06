【美國示威】不刪特朗普具爭議帖文 fb員工不滿朱克伯格

美國示威持續,非裔男子弗洛伊德(George Floyd)被白人警員壓頸後死亡,引發的示威浪潮不斷升級。美國總統特朗普曾撰文揚言開槍止暴,此帖文被Twitter標籤為宣揚暴力,但Facebook則無採取任何行動。Facebook員工對行政總裁朱克伯格的無動於衷感到不滿。

趙立堅促美保障少數族裔權利 「黑人的命也是命」

「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴

特朗普(Donald Trump)在上周於Twitter及Facebook一同撰文指:

「不論有任何困難,我們都會控制局面,但如果那裏開始搶掠,那裏就會開始開槍。」

(Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts.)

特朗普此則具爭議的帖文,被Twitter標籤為宣揚暴力的信息。現時Twitter不會直接顯示相關帖文。白宮官方Twitter帳戶亦有轉發特朗普這則帖文,但同樣被Twitter隱藏。

「弗洛伊德只想和平」受害者弟弟斥責暴力示威者

美國安顧問:外國勢力利用種族關係挑撥

Facebook的處理手法與Twitter不同,並沒有採取任何行動。朱克伯格(Mark Zuckerberg)上周指,自己花了一天時間掙扎如何處理特朗普的帖文,個人亦認為特朗普的言論分化且具挑釁性,但認為公眾仍應看到特朗普的言論,並盡可能確保平台的言論自由及開放討論。

多名Facebook員工不滿朱克伯格的處理手法,形容特朗普的言論鼓吹暴力。員工認為朱克伯格的決定是「錯誤」(wrong),而且是「不能接受」(unacceptable)。

警車撞向示威人群 紐約市長攬警隊 「不怪警員」

美媒:紐約市長勸民眾歸家 女兒示威被捕

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:楊心悅