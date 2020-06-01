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【美國示威】不刪特朗普具爭議帖文 fb員工不滿朱克伯格

環球社會熱點 19:13 2020/06/01

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美國示威持續，非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被白人警員壓頸後死亡，引發的示威浪潮不斷升級。美國總統特朗普曾撰文揚言開槍止暴，此帖文被Twitter標籤為宣揚暴力，但Facebook則無採取任何行動。Facebook員工對行政總裁朱克伯格的無動於衷感到不滿。

趙立堅促美保障少數族裔權利 「黑人的命也是命」

「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴

特朗普（Donald Trump）在上周於Twitter及Facebook一同撰文指：

「不論有任何困難，我們都會控制局面，但如果那裏開始搶掠，那裏就會開始開槍。」

（Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts.）

特朗普此則具爭議的帖文，被Twitter標籤為宣揚暴力的信息。現時Twitter不會直接顯示相關帖文。白宮官方Twitter帳戶亦有轉發特朗普這則帖文，但同樣被Twitter隱藏。

「弗洛伊德只想和平」受害者弟弟斥責暴力示威者

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Facebook的處理手法與Twitter不同，並沒有採取任何行動。朱克伯格（Mark Zuckerberg）上周指，自己花了一天時間掙扎如何處理特朗普的帖文，個人亦認為特朗普的言論分化且具挑釁性，但認為公眾仍應看到特朗普的言論，並盡可能確保平台的言論自由及開放討論。

多名Facebook員工不滿朱克伯格的處理手法，形容特朗普的言論鼓吹暴力。員工認為朱克伯格的決定是「錯誤」（wrong），而且是「不能接受」（unacceptable）。

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責任編輯：楊心悅

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