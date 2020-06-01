  • 30°C
香港時間 : 2020601日 (一) 19:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】Ariana Grande上街示威 明星齊發聲

環球社會熱點 19:12 2020/06/01

分享：

美國有不少明星齊譴責警暴及種族歧視的問題，其中美國著名女歌手Ariana Grande等名人更親身走上街頭抗議。

美國有黑人男子遭白人警員壓頸後死亡，全國各地大量民眾不滿而上街示威抗議。美國有不少明星齊譴責警暴及種族歧視的問題，其中美國著名女歌手Ariana Grande等名人更親身走上街頭抗議。

【美國示威】不刪特朗普具爭議帖文 fb員工不滿朱克伯格

【美國宵禁】趙立堅促美保障少數族裔權利 「黑人的命也是命」

女歌手Ariana Grande

Ariana Grande於社交媒體表示，自己與男友Dalton Gomez有參加南加州抗議活動。她更於帖文中表示：「我們在比華利山和西荷里活到處大叫，人們歡呼叫喊。我們很激情、很大聲及充滿愛。」（All throughout beverly hills and west hollywood we chanted, people beeped and cheered along. We were passionate, we were loud, we were loving.）

女歌手Halsey

Halsey於周日發文指，她在參與遊行時遇到警員向他們發射橡膠子彈，強調示威者當時沒有違反規定，甚至舉起手也沒有移動。

女模Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski同樣有參與示威，稱美國應該是一個自由的國家，人們正抗議不公正和權力結構。她更於Twitter發文批評警察濫用暴力：

警察用警棍毆打人、向示威者發射橡膠子彈和使用催淚彈，還是摧毀一輛無人的舊警車或搶掠更暴力？

Is destroying an empty old cop car or looting a target violent compared to police beating people with batons, firing rubber bullets feet from protestors and using tear gas?

【新冠肺炎】美洲一周增10萬確診 英國死亡率趕上墨西哥

【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴

除了親身上街示威外，也有不少明星於社交媒體發聲。

Taylor Swift

Taylor Swift在Twitter直接砲轟美國總統特朗普，批評特朗普上任後加劇種族主義，質問對方是否有膽量在暴力面前維持道德優越感，更揚言要在今年11月大選踢走特朗普。

Rihanna

Rihanna也於社交媒體Instagram對此事表達憤慨。她表示看到美國人民遭謀殺及動用私刑，令她心中感受到重擔，甚至悲傷到要避開社交活動，只為不想再聽到這件慘劇。

Rihanna又質問指：

如果謀殺是拘捕和販毒的後果，謀殺的後果又會是甚麼？

（If intentional MURDER is the fit consequence for “drugs” or “resisting arrest”....then what’s the fit consequence for MURDER???!）

【美國示威】美國安顧問：外國勢力利用種族關係挑撥

【美國示威】「弗洛伊德只想和平」受害者弟弟斥責暴力示威者

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：何穎兒

相關文章

【美國示威】不刪特朗普具爭議帖文 fb員工不滿朱克伯格
今日
【美國示威】不刪特朗普具爭議帖文 fb員工不滿朱克伯格
【新冠肺炎】美洲一周增10萬確診 英國死亡率趕上墨西哥
今日
【新冠肺炎】美洲一周增10萬確診 英國死亡率趕上墨西哥
【美國宵禁】趙立堅促美保障少數族裔權利 「黑人的命也是命」
今日
【美國宵禁】趙立堅促美保障少數族裔權利 「黑人的命也是命」
【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴
今日
【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴
【美國示威】「弗洛伊德只想和平」受害者弟弟斥責暴力示威者
今日
【美國示威】「弗洛伊德只想和平」受害者弟弟斥責暴力示威者
歧視 遊行集會 請願示威 種族主義 歌手 媒體 荷里活 美國 特朗普

上一篇文章

【美國示威】不刪特朗普具爭議帖文 fb員工不滿朱克伯格

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】《環時》指內地民眾 非常歡迎英國予港人公民權
【BNO】《環時》指內地民眾 非常歡迎英國予港人公民權
【港區安全法】特朗普感性談香港 一番話成網絡熱話
【港區安全法】特朗普感性談香港 一番話成網絡熱話
【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得
【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得
【日本疫情】日本擬放寬4國入境限制 對中韓有保留
【日本疫情】日本擬放寬4國入境限制 對中韓有保留
新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間19:00）
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權