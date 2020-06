【美國示威】Ariana Grande上街示威 明星齊發聲

▲ 美國有不少明星齊譴責警暴及種族歧視的問題,其中美國著名女歌手Ariana Grande等名人更親身走上街頭抗議。

美國有黑人男子遭白人警員壓頸後死亡,全國各地大量民眾不滿而上街示威抗議。美國有不少明星齊譴責警暴及種族歧視的問題,其中美國著名女歌手Ariana Grande等名人更親身走上街頭抗議。

女歌手Ariana Grande

Ariana Grande於社交媒體表示,自己與男友Dalton Gomez有參加南加州抗議活動。她更於帖文中表示:「我們在比華利山和西荷里活到處大叫,人們歡呼叫喊。我們很激情、很大聲及充滿愛。」(All throughout beverly hills and west hollywood we chanted, people beeped and cheered along. We were passionate, we were loud, we were loving.)

女歌手Halsey

Halsey於周日發文指,她在參與遊行時遇到警員向他們發射橡膠子彈,強調示威者當時沒有違反規定,甚至舉起手也沒有移動。

女模Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski同樣有參與示威,稱 美國應該是一個自由的國家,人們正抗議不公正和權力結構。 她更於Twitter發文批評警察濫用暴力:

警察用警棍毆打人、向示威者發射橡膠子彈和使用催淚彈,還是摧毀一輛無人的舊警車或搶掠更暴力?

( Is destroying an empty old cop car or looting a target violent compared to police beating people with batons, firing rubber bullets feet from protestors and using tear gas? )

除了親身上街示威外,也有不少明星於社交媒體發聲。

Taylor Swift

Taylor Swift在Twitter直接砲轟美國總統特朗普,批評特朗普上任後加劇種族主義,質問對方是否有膽量在暴力面前維持道德優越感,更揚言要在今年11月大選踢走特朗普。

Rihanna

Rihanna也於社交媒體Instagram對此事表達憤慨。她表示看到美國人民遭謀殺及動用私刑,令她心中感受到重擔,甚至悲傷到要避開社交活動,只為不想再聽到這件慘劇。

Rihanna又質問指:

如果謀殺是拘捕和販毒的後果,謀殺的後果又會是甚麼?

(If intentional MURDER is the fit consequence for “drugs” or “resisting arrest”....then what’s the fit consequence for MURDER???!)

