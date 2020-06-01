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創科局局長薛永恒話你知：科技如何解決「雙老」問題

商業 19:02 2020/06/01

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上任一個多月的創新及科技局局長薛永恒，除了出席立法會介紹銅芯抗疫口罩，接受專訪時透露，要用科技解決香港的「雙老」問題，雙老包括香港人口老化，以及很多公共設施也開始老化。他更表示，希望今年第四季完成整合早前發布的智慧城市藍圖範疇。

專訪中，薛永恒強調「不會為創科而創科」，科技應要能改善民生及促進經濟為目標。採用期間必定出現「改變」，如何在改變的過程中，令大家接受，這就是溝通。「大家要看到創科帶來的好處，看到改變的需要，才會支持這個改變。」他坦言智慧燈柱最後被破壞，是大眾懷疑會洩露私隱，但不可忽略智慧燈柱方便傳遞車流、人流信息，從而令社會可以更有效率的好處。

智慧燈柱去年在保障私隱方面受到質疑， 薛永恒表示大家也上了一堂課，之後可以做得更好。（資料圖片）

因此，他上任時特別提到「溝通」的重要性。並強調在推進任何創新科技時，一定要有幾個基本要素：「為何要用這科技，這科技帶來的好處、帶來甚麼改變，這個改變可能有好或不好的地方，如何取得一個平衡點及共識。」他相信透過溝通，可以取得一個大家接受的方案，但重點是溝通的範疇是十分闊。

讓持份者知道進度，亦是溝通的重要一環。「要做好重要事，最少與持份者溝通3次，這是我做事的原則。」
1.做之前要跟持份者說，何時會做；
2.正在做的時候，告訴持份者在做甚麼；
3.踏入最後一個階段，告訴持份者「之前答應了要做的事已做了」，並了解其看法、評價。

他相信，聆聽意見是非常重要，令自己及團隊下次可以做得更好。「重要事情，很難做到完全完美。」

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記者：梁巧恩

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