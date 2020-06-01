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【香港零售】香港零售幾時回暖? 分析師料5月零售跌幅仍達30％

商業 19:08 2020/06/01

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本港今年4月份零售業總銷貨價值按年下跌36.1%，較3月份的42%跌幅略為收窄。有分析師估計，5月零售額跌幅或可收窄至約30％水平；至於珠寶業界則料5月份情況相若。

上海商業銀行研究部主管林俊泓指，4月份數據符合預期，由於內地旅客佔本地零售銷售達三分之一，加上受限聚令影響，坦言「雙位數跌幅走唔甩」。不過， 5月份資產市場比4月份有所改善，為本地零售市場帶來支持，他料5月零售額跌幅或可再收窄，至約下跌30％水平，最快8至9月份則有望回落至下跌約10%。

林亦認為，「港區國安法」對短期本地零售影響不大。他解釋，有關法案主要影響出口表現或投資者信心，惟目前港匯數據仍然強勁，反映市場仍具信心。

【香港零售】4月本港零售跌36.1%　勝於市場預期

【香港零售】4月零售額跌幅有望收窄？　市場預期按年跌40%　

珠寶業：優惠對銷情幫助不大

4月份珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物仍然是重災區，下跌76.6%。九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌指，由於內地旅客及本地消費意慾差，業界4月情況仍然未見改善，幸而，該月亦未見業內出現明顯倒閉情況，但坦言「捱多2至3個月則是未知之數」。

劉又提到，業界自去年第４季已有推各式各樣優惠吸客，惟對銷情幫助不大。他預計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的5月份零售數據與4月份相若。

【零售寒冬】珠寶、服裝成頭號重災區　業界最希望業主減租

記者：蘇穎琪

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