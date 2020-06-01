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【八達通】蘋果推動無卡化　細數各地「交通卡」

科技 18:50 2020/06/01

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八達通與日本Suica卡功能和性質相近，Suica卡用戶現時只要把Suica卡接入手機後，即可透過Apple Pay直接消費。

八達通是香港通用的電子收費系統，用戶只需把八達通卡放於收費器上，即可瞬間完成付款過程。近日不少網民盛傳，八達通即將與蘋果合作，讓iPhone用戶可透過Apple Wallet使用八達通，邁向電子卡時代。八達通一直都未接通Apple Pay和Google Pay，到底iPhone用戶何時才可把八達通「放進」Apple Wallet？

八達通可算是全球最早推出的電子支付系統之一，曾是全球不少國家及地區發展電子貨幣系統的典範及參考對象。近年各地的交通卡都積極電子化，紛紛接通Apple Pay和Google Pay等電子錢包支付。可是，八達通卻在2017年推出新的應用程式，並與三星在Samsung Pay加入Smart Octopus，支援Apple Pay或Google Pay的消息一直都是只聞樓梯響。

蘋果在去年初開始，為多個國家及地區的公共交通系統開通Apple Pay Express Transit（特快交通）功能。用戶可藉iPhone或Apple Watch入閘，過程中無需以Face ID、Touch ID或密碼解鎖，甚至無須喚醒裝置及開啟任何程式即可付費。

Apple Pay信用卡交易增　5年後佔10％

今年，倫敦、日本、台灣、北京、上海、紐約、波特蘭都有當地的交通卡與蘋果合作，提供上述功能。廣州地鐵及上海公共交通卡公司早於2017年及2018年表示，於iPhone和Apple Watch通過開通交通卡功能，用戶可在巴士或地鐵上直接使用手機（手錶）進行支付。而台灣的桃園捷運亦於去年12月推出信用卡感應支付功能入閘。除支援實體信用卡外，更可用具有NFC功能的手機，直接用Apple Pay和Google Pay等電子錢包支付，藉手機付費入閘乘車。

事實上，各地開通交通卡功能的過程相似。以日本儲值卡Suica卡為例，Suica卡與八達通功能和性質相近，用戶把Suica卡接入手機後，可透過Apple Pay直接消費。

責任編輯：楊匡然

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