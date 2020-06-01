【新股IPO】網易明起招股 每股定價不高於126元（第二版）

▲ 網易香港上市每股定價將不高於126港元，發行約1.71億股。

網易 （新上市編號：09999） 宣布香港上市發行細節，共發行約1.71億股，當中3%為香港公開發售，97%為國際配售。香港公開發售每股發售價將不高於126元，每手入場費12,727元，預計網易最多集資216億元。

網易香港公開發售將於6月2日（星期二）上午九時正開始，6月5日（星期五）中午十二時正結束，6月5日定價，6月11日掛牌。本次上市採用完全電子化申請程序。

根據回撥機制，若香港公開發售超額認購倍數達10至15倍，公開發售股份佔本次全部初始發行股數將提升至6%；若達15至20倍，佔比將調升至9%；若超過20倍，佔比將升至12%。

網易指，香港公開發售的發售價格將不高於每股126港元，國際發售的發售價格可能定為高於最高發售價的水平，公司將綜合考慮在納斯達克交易的美國存託股於最後交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素後，於香港時間6月5日確定國際發售價。最終香港發售價將為最終國際發售價和最高發售價（每股發售股份126港元）的較低者。股份將以每手100股為單位進行交易。

網易表示，代表公司普通股的美國存託股（每一股代表25股普通股）將繼續在納斯達克全球精選市場上市並交易。參與本次發行的投資者將只能認購普通股，而不能獲得美國存託股。在本次香港上市完成後，公司香港上市股份與納斯達克上市的美國存託股完全可轉換。

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（第二版新增定價日期及回撥機制）

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