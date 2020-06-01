【港區國安法】烈顯倫：世上所有國家　都有法律保障自身國家安全

人大上周表決通過「港區國安法」，終審法院前常任法官烈顯倫亦就此發表意見，指出：「世上所有國家，除非是失敗國家，都有法律保障自身國家安全。」他又提到2002年9月時，政府就23條立法的諮詢文件，已考慮憲制上所保障的個人自由：包括言論自由、表達自由、新聞自由。

相關文章：【港區國安法】特朗普：將撤銷香港特殊待遇 制裁損害香港自治官員

相關文章：【港區國安法】若美國制裁 對港人有何影響？

烈顯倫表示，香港現存有一些源自殖民地政府的法例，並非完整針對涉及國家安全的事項。他認為當年政府發表23條立法的諮詢文件，社會各界應就內容展開廣泛和深入討論，惟很多聲稱代表市民的社會領袖聲稱有關立法是損害香港自治，加上之後的大型示威遊行，令草案被迫撤回。

直到現時，中國面臨貿易戰威脅，網絡戰爭有可能演變成公開衝突，烈顯倫提到近月的社會運動顯然構成對國家安全的威脅。他指在現時的環境，提升和完善國家安全法是刻不容緩。

相關文章：【港區國安法】《美國香港政策法》有何特殊待遇？

相關文章：【港區國安法】英國7名前外相促設國際聯絡小組

烈顯倫又稱，「港區國安法」草案強調「一國兩制；港人治港；香港特別行政區享有高度自治。」香港法院根據普通法制度行使司法管轄權，會在無罪假設及在毫無合理疑點情況下，才能推定有罪。假如「港區國安法」能夠融合更廣泛的國家利益，就沒有理由不把「一國兩制」持續及跨越2047年。

他呼籲，法律界和司法界必須鄭重正視，全國人大常委會副委員長所指，為了「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」而需要推行的必要改革。

更多港區國安法相關報道：https://bit.ly/3gtdMYo

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！