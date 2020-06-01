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【港區國安法】烈顯倫：世上所有國家　都有法律保障自身國家安全

環球政經 19:44 2020/06/01

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人大上周表決通過「港區國安法」，終審法院前常任法官烈顯倫亦就此發表意見，指出：「世上所有國家，除非是失敗國家，都有法律保障自身國家安全。」他又提到2002年9月時，政府就23條立法的諮詢文件，已考慮憲制上所保障的個人自由：包括言論自由、表達自由、新聞自由。

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烈顯倫表示，香港現存有一些源自殖民地政府的法例，並非完整針對涉及國家安全的事項。他認為當年政府發表23條立法的諮詢文件，社會各界應就內容展開廣泛和深入討論，惟很多聲稱代表市民的社會領袖聲稱有關立法是損害香港自治，加上之後的大型示威遊行，令草案被迫撤回。

直到現時，中國面臨貿易戰威脅，網絡戰爭有可能演變成公開衝突，烈顯倫提到近月的社會運動顯然構成對國家安全的威脅。他指在現時的環境，提升和完善國家安全法是刻不容緩。

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烈顯倫又稱，「港區國安法」草案強調「一國兩制；港人治港；香港特別行政區享有高度自治。」香港法院根據普通法制度行使司法管轄權，會在無罪假設及在毫無合理疑點情況下，才能推定有罪。假如「港區國安法」能夠融合更廣泛的國家利益，就沒有理由不把「一國兩制」持續及跨越2047年。

他呼籲，法律界和司法界必須鄭重正視，全國人大常委會副委員長所指，為了「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」而需要推行的必要改革。

更多港區國安法相關報道：https://bit.ly/3gtdMYo

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