【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？

本地最大房託領展（00823）公布全年業績，截至今年3月底止全年度，可分派收入總額按年上升4%至59.6億元，按年增加4％；末期每基金單位分派1.4572元，按年增加3.7%，連同中期分派的1.4147元，全年合共分派2.8719元，按年增6%。由於業績勝預期，該房託止跌回升，全日炒上6%至61.3元。最新周息率為4.7厘。

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本份領展業績的亮點，除了在於業務組合受疫症影響低於預期，以及高派息成功維持之外，還包括集團今次更恢復由2013年便停止提供的以股代息選擇。領展宣布，合資格之基金單位持有人將獲提供一項分派再投資計劃，股東可選擇全數以現金或全數以新基金單位或以兩者結合之方式收取截至2020年3月31日止年度之末期息。大家可能會想，現階段應選擇把股息金額照單全收，還是以股代息。

以股代息的選擇其實適合所持股份屬優質，並看來其未來股價表現的中長線投資者。以股代息，意味投資者可透過較低價錢換取價錢。只要該股日後上升，投資者帳面上可取得更大回報，加上股數金額，日後收息隨時更多，享受滾雪球般的複式效應。以領展為例，只要屆時換股價低於每股資產淨值77.61元，以股代息依然著數。全球息口處於超低水平，加上本港疫情降溫，都為領展此類收息股的股價動力提供支持。

當然，若投資者向來依靠股息應付生活開支，或想使用派息再投入其他股份，續選現金股息亦無不可，簡而言之，選擇哪種收息辦法還視乎個人需要。