【港澳專享】京東618大促銷推百億優惠　一文看清享盡優惠（附教學）

▲ 京東618首日開門紅，截至下午2時，成交額按年增長74%。

踏入6月，內地電商打響「6·18大促銷」的槍聲，京東（美：JD）首日報捷，截至下午2時，京东6·18成交額（GMV）按年增長74%。號稱史上優惠力度最大一次的京東6·18，京東給足誠意，準備「百億補貼」及推出千億元優惠的海量商品，港澳地區用戶也能享受各種網購優惠。

京東618過往表現，2019年6月1日至18日，累計GMV達2015億元(人民幣，下同），首1小時GMV按年增長65%；2018年6月1日至18日，累計GMV達1592億元。

京東6·18港澳地區專屬優惠（附鏈接）

京東針對海外多個地區發送福利。香港用戶於京東網上購物免運費，澳門運費5折。

支付方面，京東網站也配合香港本地用戶支付習慣，支持八達通、微信、Visa、Master等。

本港用戶還可領取各種優惠券。

1. 5折神券：最高優惠100元（買滿199元可用），10時開搶，僅限6月1日領取和使用。 2. 錦鯉券：最高優惠隨機，買滿999元可用，僅6月18日開啟。 4. 6月1日-3日期間，可領取部分商品優惠券，分別有40元（滿300元可用）、200（滿399元可用）、5折券等 3. 50元（買滿399元可用）、100元（買滿100元可用），以上優惠券可於每日0:00、14:00、20:00準時開槍。

京東根據商品優惠力度劃分多個進入口，

京東6·18今年有什麼優惠？

京東網站一直主打各類家電產品，折扣力度大及品牌覆蓋全面。在京東網站購買iPhone 11系列，優惠價格低至4599元且享保值換新的服務；iPhone SE系列優惠價格低至2899元。據京東數據，Apple全系列1小時成交額為去年同期的3倍。

此外，京東給予的優惠及補貼反映在各種優惠券。Dyson V7 Motorhead除螨吸塵器3吸頭原價為2399元，於官方網站首頁領取優惠券後，補貼價低至1299元；iPhone XR券後補貼價低至2390元；雅詩蘭黛精華100ml券後補貼價減至650元……

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