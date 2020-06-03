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【網中人@iM網欄】開網店的箇中學問

名人薈萃 15:54 2020/06/03

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筆者在香港從事了電商行業16年，從未見過像過去兩周這麼熱鬧討論電商的情況，為什麼熱鬧起來？就是因為政府推出的遙距營商計劃（D-Biz），無論是身邊朋友、零售商客戶或被Facebook洗板，都是熱熾地談論着誰可以幫助申請，或是如何申請D-Biz等，好像 一下子進入了全民數碼化。

其實電商和數碼化都不是什麼新鮮事，在內地和台灣早於十多年前已經開始，而且發展迅速和成功，但為什麼香港到今時今日才開始動起來？老土地說就是雞同雞蛋的問題。自從中國開放自由行後，香港零售業都不愁沒生意，門市生意都做不停，所以他們不會去考慮發展電商；我看過不少零售商願意花幾百萬，甚至過千萬來開一間店舖，就是不願意花當中僅10%來開間網店。或者是發展電商的前期準備和回報，跟開一間實體店很不一樣；店舖不用一個月就裝潢好且馬上營業，即時見到回報，但開一個網站要準備好幾個月，當中還要包括開發系統或選擇現成系統、準備商品資和圖片、網站設計、客服及倉庫出貨等一大堆鎖碎的功夫。

開網店不用再「三流」

可是，他們忽略了網站是長遠的，更重要一點是可透過客人瀏覽和交易徵集到會員資料和數據，這部份正是零售業最重要的資產。所以除非是老闆下定決心並全力支持， 否則未看到網站出來，這些項目經理已經「仙遊」了。但大家又不用太擔心，因為最近幾年市場已經開始在轉變，現在開網店比之前簡單得多， 加上香港由去年中社會運動，到今年初的疫情影響，相信大家和老闆對網購已經有一定的體會和興趣。

在我剛入行的時候，做網站只要解決「三流」問題就可以了，所謂的「三流」是指資訊流、金流和物流。時而勢易，現在做網站已無須再考慮這個「三流」問題，因為市場上已經有很多服務供應商提供選擇，商家不用自己開發，只要直接選用現有服務或者套入系統就可以了，建立網店變得輕而易舉！

沒錯，現在開間網店真的很簡單，快則一個小時就可以開店。但很多人有個誤解，以為建好網站生意就會立即自動送上門，那就大錯特錯了！因為當中還有很多學問，要做一個好的網站一點也不容易，但無論過程有多艱難，當今品牌必須要建立自己的官網，不然只會愈來愈落後市場，慢慢被對手和市場蠶食。

電商是一門很有趣的課題，接下來每個星期三我都會跟大家分享一些我在香港的電商經驗，下周再見！

作者_黎文（Leon）簡介

對香港電商有着濃厚情意結，在中港台電商經驗超過16年，曾經是淘寶香港第一號員工，出任淘寶海外總經理。2013年創立MyDress.com發展本地女生購物平台，再於2019年伙拍台灣91APP落戶香港，為商家提供電商OMO新零售服務。

撰文 : 黎文（Leon）

欄名 : 網中人

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